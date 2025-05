L'effet Neymar, Santos se casse la figure

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

Le retour de Neymar à Santos a permis au club de brésilien de bénéficier d'une énorme mise en lumière. Celle-ci n'a toutefois été que de courte durée, les blessures à répétition de la star auriverde ralentissant l'engouement de Peixe.

L'hiver dernier, Santos frappait un énorme coup en s'adjugeant les services de Neymar. Après un passage complètement raté à Al-Hilal, l'ancienne gloire du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain était libérée de ses obligations contractuelles en Arabie saoudite. L'occasion rêvée de faire son retour dans son club formateur. Peixe a même eu le plaisir et la surprise de voir un joueur plutôt en jambe fouler les pelouses brésiliennes. Le retour de Neymar a permis au club de bénéficier d'une mise en lumière énorme, provoquant des résultats économiques et sportifs intéressants. Jusqu'à sa blessure de début mars, Santos n'avait concédé qu'une seule défaite sur les sept matchs disputés par sa star. Depuis, les Alvinegro ont perdu 5 de leurs 8 derniers matchs et sont en plein déclin.

Neymar, encore fautif ?

Le très gros engouement qu'il y a eu au moment de la signature de Neymar a eu un impact significatif sur les comptes du club, indique UOL. Le dernier match à domicile disputé par Santos face au RB Bragantino n'a vu que 7679 spectateurs faire le déplacement, soit moins de 50% de l'affluence totale pour les matchs. Un total qui contraste vivement avec les quelque 15 000 spectateurs (94% de la capacité d'accueil du stade de Santos) de moyenne lorsque Neymar était titularisé. Son absence pour cause de blessure est donc un très gros contrecoup pour Santos. En plus, l'enchainement de mauvais résultats depuis qu'il ne peut plus jouer a poussé Peixe à l'avant-dernière place du championnat brésilien.

Enfin, le média brésilien indique que les activités publicitaires ont également diminué en l'absence de Neymar. Désormais, tout l'écosystème de Santos attend avec impatience son retour. On apprend d'ailleurs que son contrat initial de six mois, qui prendra fin le 30 juin, devrait être renouvelé. En espérant qu'il ne subisse pas encore les méfaits de son propre physique.