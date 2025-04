Le Brésil lui fait la misère, Neymar humilié en public

Dans : PSG.

Après quelques mois passés en Arabie saoudite suite à son départ du PSG, Neymar Jr est retourné au Brésil du côté de Santos. Chez lui, l'ancien Parisien doit faire face à des choses pas toujours faciles à gérer.

Neymar enchaine les blessures depuis quelques mois. Le Brésilien n'a pas du tout connu l'expérience souhaitée en Arabie saoudite. De retour au Brésil à Santos, l'ancien du Barça connait les mêmes difficultés. Son corps a du mal à suivre et les critiques à son sujet sont nombreuses. Son objectif reste de revenir assez en forme pour disputer la prochaine Coupe du monde avec son pays natal. Il y a encore du chemin à faire. En plus du sportif, Neymar Jr doit aussi gérer ce qui se dit sur lui en dehors des terrains. Récemment, le média UOL décidait de sortir un podcast retraçant la vie du Ney. De quoi particulièrement l'agacer au vu de ce qui en est ressorti.

Neymar subit un nouveau coup dur au Brésil

En effet, Neymar Jr vient de demander la suppression pure et dure du podcast sur sa personne. La raison ? Le fait qu'UOL ait divulgué des documents privés et que son père ait été traité « d’homme d’affaires vorace et redouté ». Problème, le tribunal de Sao Paulo vient de refuser sa demande. Le juge de l’affaire a rappelé à Neymar le 25 avril que la suppression du podcast serait même une « odieuse censure préalable, à laquelle notre système juridique s’oppose. Le consentement de la personne biographiée n’est pas nécessaire pour les œuvres biographiques littéraires ou audiovisuelles ». A noter que Neymar a désormais 5 jours pour modifier sa demande et tenter un nouveau recours. Pour prouver leur bonne foi, les journalistes du podcast d'UOL ont pris l'initiative d'inviter Neymar pour s'exprimer. Mais le Brésilien n'a pas donné suite.