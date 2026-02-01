Karim Benzema, la trahison ultime

Karim Benzema est annoncé proche de quitter Al-Ittihad. Le Ballon d’Or français pourrait toutefois décider de rester en Arabie saoudite, mais dans un club rival de la formation basée à Djeddah.

Le mercato hivernal commence à s’emballer un peu partout et en Arabie saoudite , un dossier fait particulièrement parler ces dernières heures. Karim Benzema est pressenti pour quitter Al-Ittihad, après des tensions avec le club concernant sa prolongation de contrat. L’ancien attaquant du Real Madrid a ainsi décidé de partir et pas n'importe où...

Foot Mercato, la Juventus a notamment tenté sa chance. Mais KB9 ne semble pas vraiment motivé à l’idée de revenir sur le Vieux Continent. Sa volonté actuelle est de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite, mais pas à Al-Ittihad, laissant la porte ouverte à un transfert vers un concurrent XXL. En Europe, plusieurs clubs se sont intéressés à son profil. Selon, la Juventus a notamment tenté sa chance. Mais KB9 ne semble pas vraiment motivé à l’idée de revenir sur le Vieux Continent. Sa volonté actuelle est de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite, mais pas à Al-Ittihad, laissant la porte ouverte à un transfert vers un concurrent XXL.

Benzema, le très sale coup à Al-Ittihad ?

D’après les informations de Loïc Tanzi, Karim Benzema est bien parti pour s’engager avec Al-Hilal. Les deux clubs saoudiens sont en négociations avancées pour préparer l’arrivée prochaine du Ballon d’Or 2022. Une recrue de poids pour la formation de Riyad, déjà favorite dans la course au titre en Saudi Pro League. Le journaliste Nicolo Schira précise, de son côté, que Benzema signera un contrat avec Al-Hilal jusqu’en juin 2027. Un transfert qui a de quoi surprendre, puisqu'Al-Ittihad a tout fait pour le pousser vers la sortie, et Al-Hilal risque d'en profiter. A noter que les deux clubs ont le même propriétaire, le PIF, le fonds d'investissement souverain de l'Arabie Saoudite.

À désormais 38 ans, Karim Benzema veut tout faire pour continuer à remporter des titres avant de raccrocher les crampons. Al-Hilal semble parfaitement correspondre à ses objectifs. À noter que l'attaquant tricolore garde également en tête la possibilité de disputer la prochaine Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord avec l’équipe de France. Pour cela, il lui faudra se montrer et retrouver du plaisir sur le terrain, même si son départ lui mettra à dos une partie des supporters d’Al-Ittihad, rival historique d’Al-Hilal.