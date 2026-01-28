ICONSPORT_240322_0005
Karim Benzema

Match boycotté, Benzema prépare son départ

Arabie Saoudite28 janv. , 22:00
parMehdi Lunay
0
Karim Benzema ne jouera pas avec Al-Ittihad jeudi. Aucune blessure, ni suspension, le Français refuse tout simplement de mettre un pied sur le terrain sous fond de prolongation de contrat difficile.
Visage d'Al-Ittihad qu'il a guidé jusqu'au titre de champion d'Arabie Saoudite la saison passée, Karim Benzema n'est plus aussi heureux en ce moment. Son club n'est que 6e de Saudi Pro League actuellement et surtout il a des envies d'ailleurs. Le Ballon d'Or 2022 réfléchit à revenir en Europe alors que son contrat expire en juin prochain. Al-Ittihad va devoir faire une offre généreuse pour le retenir mais c'est tout le contraire pour le moment.

Un contrat décevant ? Pas de match

En effet, la dernière proposition de contrat mise sur la table par le club de Djeddah a été jugée très décevante par le Français. Conséquence, Benzema refuse de jouer le prochain match de championnat jeudi (16h) sur le terrain d'Al-Fateh selon les informations de Foot Mercato. Un boycott qui sonne comme un désaveu pour sa direction et comme le début d'un bras de fer terrible surtout.

Lire aussi

Serie A : Benzema en joker de la Juventus, il en rêveSerie A : Benzema en joker de la Juventus, il en rêve
Le coup de pression de l'attaquant est d'autant plus logique que son nom revient dans l'actualité du mercato européen ces derniers jours. Karim Benzema a été associé à la Juventus notamment avec l'appel du pied de Khéphren Thuram en interview. D'autres formations pourraient vite se manifester avec l'attitude de l'ancien madrilène. Plus que jamais, ce dernier ouvre la porte à un transfert dès janvier.
K. Benzema

K. Benzema

FranceFrance Âge 38 Attaquant

Club Friendlies 1

2025
Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Ça devient fatiguant de se retrouver avec des matchs décevants qui se suivent … 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Bruges - OM : Les compos (21h sur Canal+Sport)

Les marseillais sont faibles, Lyon est 1er, Strasbourg aussi Marseille veut simplement se croire fort mais ne l'estpas du tout, faut laisser la place aux grands maintenant Lyon c'est chaque année 20k pts au classement Uefa, Paris environ 22k, Marseille... À peine 10k

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Le but c est de marquer ou de dribbler le plus de joueurs possible ?!!

Bruges - OM : Les compos (21h sur Canal+Sport)

Comme dab tu racontes de la merde. L’an dernier Brest Lille Monaco Paris sont dans les 25. Cette année Monaco et psg le sont. Mais comme dab ton club sans âme ne sort pas du premier tour

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Nul a chiet Safonov ce soir...voilà

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

