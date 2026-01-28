Match boycotté, Benzema prépare son départ

Karim Benzema ne jouera pas avec Al-Ittihad jeudi. Aucune blessure, ni suspension, le Français refuse tout simplement de mettre un pied sur le terrain sous fond de prolongation de contrat difficile.

En effet, la dernière proposition de contrat mise sur la table par le club de Djeddah a été jugée très décevante par le Français. Conséquence, Benzema refuse de jouer le prochain match de championnat jeudi (16h) sur le terrain d'Al-Fateh selon les informations de. Un boycott qui sonne comme un désaveu pour sa direction et comme le début d'un bras de fer terrible surtout.