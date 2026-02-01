ICONSPORT_181390_0038

Mercato : Bouna Sarr revient à Metz

Metz01 févr. , 22:20
parAlexis Rose
Formé au FC Metz entre 2009 et 2015, Bouna Sarr va effectuer son grand retour chez les Grenats.
Selon L’Equipe, le joueur de 34 ans s’est effectivement engagé avec le club lorrain ce samedi. Libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich en 2024, l’ancien défenseur de l’OM s’entraînait avec le club messin depuis trois mois.
Ces derniers jours, l’international sénégalais a donc réussi à convaincre Benoît Tavenot au niveau physique, mais aussi « par sa détermination et sa bienveillance au sein du groupe ». Engagé jusqu’à la fin de saison avec Metz, Sarr pourrait même intégrer le groupe face à Lille vendredi. Tout comme une autre recrue à venir, l'attaquant géorgien Giorgi Kvilitaia.
