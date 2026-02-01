Serie A : La Juventus atomise Parme

Fumée blanche, Abdelli débarque à l’OM pour 3 ME

Le club ne laisse pas le temps à l'équipe d'en devenir une comme au PSG. Paris faisait cette erreur au début à acheter encore plus et encore plus jusqu'à qu'on comprenne que ça ne servait à rien. L'année ou tout le monde pensait que ça allait être la saison la moins réussie, on a tout remporté !!! Faut laisser le temps aux joueurs de créer un groupe qui se connait bien, c'est la base dans tous les sports collectif.