Serie A : La Juventus atomise Parme

Serie A01 févr. , 22:42
parAlexis Rose
23e journée de Serie A :
Stade Ennio-Tardini.
Parme - Juventus : 1-4.
Buts : Cambiaso csc (51e) pour Parme ; Bremer (15e, 54e), McKennie (37e), David (64e) pour la Juve.
Avec cette victoire, la Juventus remonte à la quatrième place de la Serie A, à dix points du leader, l’Inter Milan.
