SRFC : Jacquet retenu, l’Arabie Saoudite fait tout basculer

Déterminé à conserver Jérémy Jacquet, le Stade Rennais se retrouve désormais en position de force. La vente imminente de l’attaquant Kader Meïté à Al-Hilal permet au club breton de résister aux assauts de Chelsea et des autres courtisans anglais.

Rennes a fini par céder. Alors que l’entraîneur Habib Beye souhaitait conserver ses meilleurs jeunes, les Rouge et Noir ont accepté le départ de Kader Meïté. L’attaquant de 18 ans va s’envoler pour Al-Hilal dans le cadre d’un transfert estimé à 30 millions d’euros, plus 3 millions d’euros en bonus. De quoi s’interroger sur la position du club breton en ce qui concerne Jérémy Jacquet (20 ans). Mais que le coach rennais se rassure, la direction va au moins retenir le défenseur central cet hiver.

Le journaliste Fabrizio Romano explique que Rennes, sur le point de renflouer ses caisses grâce au transfert de Kader Meïté en Arabie Saoudite, n’a plus besoin de vendre dans l’immédiat. Les dirigeants rennais acceptent désormais l’idée d’un accord avec un courtisan de Jérémy Jacquet, mais seulement à condition de garder le jeune talent jusqu’à la fin de la saison. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Chelsea qui poussait jusqu’ici afin d’attirer le défenseur central dès ce mois de janvier. Cette nouvelle donne explique peut-être pourquoi les Blues ont subitement décidé de casser le prêt de Mamadou Sarr à Strasbourg.