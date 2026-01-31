le club phare de la pl attaque rennes pour jacquet iconsport 260406 0422 396787

SRFC : Jacquet retenu, l’Arabie Saoudite fait tout basculer

Rennes31 janv. , 16:30
parEric Bethsy
0
Déterminé à conserver Jérémy Jacquet, le Stade Rennais se retrouve désormais en position de force. La vente imminente de l’attaquant Kader Meïté à Al-Hilal permet au club breton de résister aux assauts de Chelsea et des autres courtisans anglais.
Rennes a fini par céder. Alors que l’entraîneur Habib Beye souhaitait conserver ses meilleurs jeunes, les Rouge et Noir ont accepté le départ de Kader Meïté. L’attaquant de 18 ans va s’envoler pour Al-Hilal dans le cadre d’un transfert estimé à 30 millions d’euros, plus 3 millions d’euros en bonus. De quoi s’interroger sur la position du club breton en ce qui concerne Jérémy Jacquet (20 ans). Mais que le coach rennais se rassure, la direction va au moins retenir le défenseur central cet hiver.
Le journaliste Fabrizio Romano explique que Rennes, sur le point de renflouer ses caisses grâce au transfert de Kader Meïté en Arabie Saoudite, n’a plus besoin de vendre dans l’immédiat. Les dirigeants rennais acceptent désormais l’idée d’un accord avec un courtisan de Jérémy Jacquet, mais seulement à condition de garder le jeune talent jusqu’à la fin de la saison. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Chelsea qui poussait jusqu’ici afin d’attirer le défenseur central dès ce mois de janvier. Cette nouvelle donne explique peut-être pourquoi les Blues ont subitement décidé de casser le prêt de Mamadou Sarr à Strasbourg.

Lire aussi

Rennes : Méïté s’en va, un prodige marocain en approcheRennes : Méïté s’en va, un prodige marocain en approche
En tout cas, le club londonien ne compte pas lâcher le dossier Jérémy Jacquet. Mais les Blues ne seront pas les seuls à avancer sur cette piste. Le Bayern Munich a certes quitté la partie étant donné que le joueur souhaite uniquement partir en Angleterre. Mais d’autres écuries de Premier League, à commencer par Liverpool, vont aussi tenter leur chance avant la fin du mercato hivernal. Notre confrère italien annonce donc des « heures folles » sur l’actualité de l’ancien Clermontois.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276709_0041
Rennes

Leo Ostigard quitte Rennes pour de bon (officiel)

Geronimo Rulli
OM

OM : Rulli sur le banc, c’était la boulette de trop

ICONSPORT_283307_0172
OL

Rester à l’OL, Endrick a menti

ICONSPORT_283649_0075
PSG

PSG : Réunion décisive pour un départ spectaculaire

Fil Info

31 janv. , 20:04
Leo Ostigard quitte Rennes pour de bon (officiel)
31 janv. , 20:00
OM : Rulli sur le banc, c’était la boulette de trop
31 janv. , 19:40
Rester à l’OL, Endrick a menti
31 janv. , 19:20
PSG : Réunion décisive pour un départ spectaculaire
31 janv. , 19:04
Encore plombé par Rulli, l'OM replonge
31 janv. , 18:57
Un joueur de l'OM en prison, De Zerbi prend cher
31 janv. , 18:56
L1 : Programme TV et résultats de la 20e journée
31 janv. , 18:36
Après Merah et Himbert, l’OL tient une troisième pépite
31 janv. , 18:20
Il annonce son départ, Nantes lui ferme la porte

Derniers commentaires

OM : Rulli sur le banc, c’était la boulette de trop

Mouais , il se vautre à la 94è mais les autres chèvres auraient dû marquer 3 ou 4 buts avant ça … 😩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Lyon privilégié, l’OM meurt de jalousie

Attention à ce que tu dis , ils vont encore essayer de tuer notre entraineur et nos joueurs lors de la prochaine confrontation . Tu m'étonne qu'il sont interdits de séjour en France

Encore plombé par Rulli, l'OM replonge

Merci Paris (FC) 😉 ! L'égalisation a la 94eme est savoureuse. Bon j'avoue que pour les fans de l'OM c'est pas cool après déjà les désillusions a la dernière minute au trophée des champions et en LDC... Mais bon c'est le foot, c'est jamais fini

Lyon privilégié, l’OM meurt de jalousie

Pas si on se qualifie en LDC

Rester à l’OL, Endrick a menti

Il souhaite d être titulaire au real, c'est logique et possible, c'est a lui de bousculé la concurrence, il peut le faire il a la qualité pour bousculé la concurrence

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading