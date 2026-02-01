« Safonov frappe un grand coup », le PSG a tranché

ICONSPORT_286628_0250

Matvey Safonov a totalement réussi son match contre Strasbourg, alors qu'il était attendu au tournant dans son duel à distance avec Lucas Chevalier.
Une nouvelle fois titulaire, Matvey Safonov a rendu la monnaie de sa pièce à Luis Enrique. La confiance de l’entraineur espagnol s’est traduite par un arrêt décisif sur pénalty, à un moment où le PSG en avait bien besoin. A l’heure où Lucas Chevalier commence à prendre ses aises sur le banc de touche, cela ne risque pas de changer à la vue des performances du Russe. Pour Adil Rami, Safonov a marqué de très gros points. « Là il frappe un grand coup car le coach le met titulaire et il répond présent. Luis Enrique attend la performance avant tout chose. Donc là, il frappe un grand coup », a reconnu l’ancien défenseur des Bleus et de l’OM, persuadé que Safonov a aussi rassuré la défense parisienne. En dehors du but où il se fait allumer par une reprise de près de Guéla Doué, l'ancien de Krasnodar a rendu une très belle copie, avec peut-être une relance au pied mal assurée comme l'un des rares points négatifs. Le reste a convaincu.

Et pour les prochains matchs, Luis Enrique n’a aucune raison de changer son gardien titulaire désormais. C’est aussi ce que pense un autre consultant de Ligue 1+ en la personne de Benoit Cheyrou. « Le message est envoyé par Safonov en étant performant. La concurrence est nouvelle. Quand Safonov a l’opportunité de jouer en arrêtant un pénalty et que l’équipe gagne, cela va être compliqué de le sortir du 11 de départ », a résumé l’ancien milieu de terrain, pour qui le choix sera plus facile à faire pour Luis Enrique lors des prochains matchs.

Ligue 1

01 février 2026 à 20:45
Strasbourg
Doué27'
1
2
Match terminé
Paris Saint Germain
Mayulu22'Mendes81'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
D. da Silva Moreira
StrasbourgStrasbourg
Remplacement
90
ENTRE
G. Yassine
StrasbourgStrasbourg
SORT
S. El Mourabet
StrasbourgStrasbourg
Remplacement
82
ENTRE
S. Amo-Ameyaw
StrasbourgStrasbourg
SORT
B. Chilwell
StrasbourgStrasbourg
But
81
N. Mendes
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Derniers commentaires

L’humilité de l’OL le bluffe totalement

Silence ! Au pied ! Maintenant, répète : je ne connais rien au foot Gentiiiiil...

Rennes : Liverpool met 72 ME pour Jacquet

Même gerrard il a comparer ekitike à fernando torres

Rennes : Liverpool met 72 ME pour Jacquet

Par contre ekitike acheter pour 90 M il est en train de fermer beaucoup de bouche, il est devenu une star a anfield

Rennes : Liverpool met 72 ME pour Jacquet

Oui, je suis d'accord, si mon message d'avant n'était pas assez clair ^^

Fumée blanche, Abdelli débarque à l’OM pour 3 ME

Le club ne laisse pas le temps à l'équipe d'en devenir une comme au PSG. Paris faisait cette erreur au début à acheter encore plus et encore plus jusqu'à qu'on comprenne que ça ne servait à rien. L'année ou tout le monde pensait que ça allait être la saison la moins réussie, on a tout remporté !!! Faut laisser le temps aux joueurs de créer un groupe qui se connait bien, c'est la base dans tous les sports collectif.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading