L’humilité de l’OL le bluffe totalement

OL01 févr. , 22:10
parAlexis Rose
5
Sans trop faire de bruit et en toute humilité, l’OL est en train de réaliser une très belle saison. De quoi ravir les suiveurs lyonnais, et surtout les plus sceptiques de l’été dernier.
Il y a quelques mois encore, le club rhodanien n’était même pas sûr de rester en Ligue 1, sachant que l’OL de John Textor avait été rétrogradé à titre provisoire par la DNCG. Mais depuis la prise de pouvoir de Michele Kang, Lyon a parfaitement relevé la tête, et même mieux que cela ! Qualifié pour les 8es de finale de l’Europa League avec une première place à l’issue de la phase régulière, toujours en lice en Coupe de France, avec un 8e à jouer contre Laval au Groupama Stadium mercredi prochain, l’OL se porte aussi de mieux en mieux en L1. Restant sur cinq victoires de suite en championnat, les Gones sont remontés à la hauteur de l’OM au pied du podium ce dimanche grâce à sa belle victoire contre le LOSC (1-0).

« Qu’ils continuent, ça peut donner un sacré dénouement »

Autant dire que la deuxième partie de saison s’annonce palpitante pour Lyon, surtout si les hommes de Paulo Fonseca continuent à rester humbles dans la victoire. C’est en tout cas l’avis de @___Sofiane. « 10 victoires de suite, pas un joueur qui ouvre sa bouche ou dirigeant qui bombe. Qu’ils continuent, ça peut donner un sacré dénouement. Les responsables de cet excellent mercato, secoués dans tous les sens en début de saison alors qu’ils bossaient sur les cadavres de Textor (j’en fais partie), on a pas entendu une seule sortie médiatique pour se plaindre et/ou pour se venger après la réussite », a lancé le journaliste de Winamax, qui espère que l’OL ira le plus loin possible dans toutes les compétitions. Avec l’objectif de remporter un premier trophée depuis 2012, que ce soit en Europa ou en Coupe de France, tout en terminant sur le podium de la L1.

5
