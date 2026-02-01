ICONSPORT_273807_0040

Mercato : Dernier coup de folie pour Rennes

Rennes01 févr. , 23:00
parAlexis Rose
Plus calme que l’été dernier, le Stade Rennais prévoit toutefois de s’activer grandement lors des dernières heures du mercato d’hiver.
Lundi soir à 20h00, le marché des transferts hivernaux fermera officiellement ses portes. Pour de nombreux clubs, que ce soit en Ligue 1 ou à l’étranger, la journée qui arrive s’annonce intense, et notamment du côté de Rennes. Plutôt calme cet hiver, le club breton a quand même déjà déboursé 9,5 millions d’euros pour s’attacher les services de Sebastian Szymanski, un milieu offensif polonais qui évoluait jusqu’à maintenant dans le club turc de Fenerbahçe. Une arrivée qui ne sera pas la seule puisque le SRFC a déjà bouclé la venue de Yassir Zabiri.

Yassir Zabiri arrive, il ne sera pas seul

Rennes : Offre folle pour une pépite d’AngersRennes : Offre folle pour une pépite d’Angers
Révélation de la dernière Coupe du Monde U20 avec la sélection du Maroc, le jeune buteur de Famalicao va débarquer en Bretagne dans le cadre d'un transfert évalué à 10 millions d’euros. Il viendra compenser le départ de Kader Meité en Arabie Saoudite. Amené à concurrencer le duo offensif Lepaul-Embolo, ce jeune attaquant de surface très adroit ne sera pas le seul renfort rennais en cette fin de mercato. Puisque selon les informations de Guillaume Lainé, Rennes envisage de faire venir un joueur offensif de plus.

« Le Stade Rennais songe à recruter un deuxième profil offensif »

« Le Stade Rennais songe à recruter un deuxième profil offensif d’ici la fermeture du mercato. Ce ne devrait pas être l’Angevin Prosper Peter, piste qui avait été lancée en parallèle de celle de Yassir Zabiri, la priorité du club, lequel va déjà rejoindre le SRFC », a lancé, sur X, le journaliste d’Ouest-France, qui avoue donc que Rennes va se montrer actif lors des dernières du mercato pour tenter de renforcer l’effectif d’Habib Beye, dans le besoin après les défaites contre Monaco (0-4) et Lorient (0-2).
Derniers commentaires

L’humilité de l’OL le bluffe totalement

Silence ! Au pied ! Maintenant, répète : je ne connais rien au foot Gentiiiiil...

Rennes : Liverpool met 72 ME pour Jacquet

Même gerrard il a comparer ekitike à fernando torres

Rennes : Liverpool met 72 ME pour Jacquet

Par contre ekitike acheter pour 90 M il est en train de fermer beaucoup de bouche, il est devenu une star a anfield

Rennes : Liverpool met 72 ME pour Jacquet

Oui, je suis d'accord, si mon message d'avant n'était pas assez clair ^^

Fumée blanche, Abdelli débarque à l’OM pour 3 ME

Le club ne laisse pas le temps à l'équipe d'en devenir une comme au PSG. Paris faisait cette erreur au début à acheter encore plus et encore plus jusqu'à qu'on comprenne que ça ne servait à rien. L'année ou tout le monde pensait que ça allait être la saison la moins réussie, on a tout remporté !!! Faut laisser le temps aux joueurs de créer un groupe qui se connait bien, c'est la base dans tous les sports collectif.

