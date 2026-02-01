L1 : Le PSG s'en sort bien à Strasbourg et reprend la tête

Silence ! Au pied ! Maintenant, répète : je ne connais rien au foot Gentiiiiil...
Même gerrard il a comparer ekitike à fernando torres
Par contre ekitike acheter pour 90 M il est en train de fermer beaucoup de bouche, il est devenu une star a anfield
Oui, je suis d'accord, si mon message d'avant n'était pas assez clair ^^
Le club ne laisse pas le temps à l'équipe d'en devenir une comme au PSG. Paris faisait cette erreur au début à acheter encore plus et encore plus jusqu'à qu'on comprenne que ça ne servait à rien. L'année ou tout le monde pensait que ça allait être la saison la moins réussie, on a tout remporté !!! Faut laisser le temps aux joueurs de créer un groupe qui se connait bien, c'est la base dans tous les sports collectif.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
C'est la pause ⏸️ Score de parité après les 45 premières minutes 45'+5 | 1️⃣-1️⃣ #RCSAPSG
Une victoire importante contre Strasbourg ❤️💙 #RCSAPSG I @Ligue1