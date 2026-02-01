L1 : Le PSG s'en sort bien à Strasbourg et reprend la tête

20e journée de Ligue 1 :

Stade de la Meinau.

Strasbourg - Paris Saint-Germain : 1-2.

Buts : Guéla Doué (27e) pour Strasbourg ; Mayulu (22e), Nuno Mendes (81e) pour le PSG

Expulsion : Hakimi (75e) pour le PSG

Au terme d’une rencontre bien animée, le PSG a finalement réussi à s’imposer du côté de Strasbourg (2-1) malgré un carton rouge d’Achraf Hakimi. Paris reprend ainsi la tête du championnat de France.

Menacé par Lens, qui a repris la tête du championnat grâce à sa victoire contre Le Havre samedi, le club de la capitale devait l’emporter à Strasbourg en clôture de cette 20e journée de L1. Pourtant, la rencontre débutait assez mal pour le PSG , puisque Monsieur Wattellier désignait le point de penalty, à la demande de la VAR, pour une main de Marquinhos dans sa surface (17e). Mais Panichelli ne transformait pas cette offrande, sachant que Safonov sortait un arrêt de grande classe pour permettre à son équipe de ne pas encaisser le premier but (21e). Celui-ci venait d’ailleurs dans la foulée… en faveur du PSG. Profitant d’un mauvais dégagement de Sarr sur Barcola, Mayulu, en opportuniste, croisait sa frappe du gauche pour tromper Penders (0-1 à la 22e). Un avantage de courte durée pour Paris, puisque Guéla Doué égalisait d’un joli geste à la réception d’un centre de Chilwell (1-1 à la 27e). Après une frayeur sauvée par Mendes et Marquinhos (45e), le PSG rentrait donc aux vestiaires avec un score de parité.

Au retour de la mi-temps, l’intensité de la rencontre chutait un peu. Désiré Doué manquait le cadre de peu (56e). Et c'est finalement dans le dernier quart d’heure de jeu que tout allait basculer. Pour une semelle sur Panichelli, Hakimi écopait d’un carton rouge direct (75e), qui va priver le défenseur marocain de Classique contre l'OM la semaine prochaine. En infériorité numérique, Paris ne tremblait pas pour autant, vu que Nuno Mendes glaçait la Meinau d’une tête imparable après un très joli service de Zaïre-Emery (1-2 à la 81e). Un but qui suffisait au bonheur des Parisiens en Alsace (1-2) !