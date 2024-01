Heung-min Son met une raclée à Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Malgré des statistiques exceptionnelles à Al-Nassr en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo est passé à côté du titre de meilleur joueur asiatique ou évoluant dans un championnat asiatique sur l’année civile 2023.

Auteur de 25 buts et de 11 passes décisives depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo affole les statistiques en Arabie Saoudite. Au contraire de Karim Benzema à Al-Ittihad, l’international portugais est adulé dans son club à Al-Nassr. Du haut de ses 38 ans, l’ancien attaquant du Real Madrid reste l’un des joueurs les plus prolifiques du monde. Malgré des statistiques épatantes, même pour un joueur qui évolue dans un championnat de seconde zone, « CR7 » est passé à côté du titre honorifique de meilleur joueur asiatique ou qui évolue dans un championnat asiatique. Pour la septième fois consécutive, performance historique, c’est Heung-min Son qui a raflé la mise.

Encore très performant sous les couleurs de Tottenham, l’international sud-coréen a raflé 22,9 % des voix. Il termine premier devant… Cristiano Ronaldo ? Et non car à la surprise générale, l’attaquant d’Al-Nassr n’a même pas terminé second. C’est le défenseur Min-jae Kim, qui a brillé avec Naples avant de signer au Bayern Munich, qui est deuxième derrière Son. En troisième position avec 17% des voix, on retrouve Cristiano Ronaldo qui a marqué un total de 54 buts sur l’année civile 2023. Toujours obnubilé par les records et les distinctions individuelles, Cristiano Ronaldo l’aura sans doute mauvaise d’être passé à côté de ce titre qu’il n’a jamais remporté puisque 2023 était sa première année dans le championnat saoudien. On ne peut toutefois pas dire que le titre de Son ne soit pas mérité, tant l’international sud-coréen porte Tottenham depuis de longues années et encore plus depuis le départ de son compère Harry Kane au Bayern Munich.