Hakimi finaliste pour le Ballon d’Or Africain

OM : De Zerbi a recadré Aubameyang

Mon dieu mais quelle truffe !!! Tu as lu l'article??? C'est Patrick Neveu, proche d'Aubam et ancien sélectionneur du Gabon qui a fait cette déclaration. Il n'a rien à voir avec l'OM gros débile. Même pas foutu de comprendre un article sur foot01. Tu es tellement un haineux bas du front que tu confonds tout et saute sur même pas une demie-occasion pour cracher ta haine. Tu te décrédibilises à chaque commentaire. Fermes là, t'as vraiment pas le niveau pour te permettre d'avoir un avis sur quoique ce soit. Et puis ta liste... Apprends qu'il a mis plus de buts qu'Henry, Shevchenko, Ronaldo, Bergkamp, Inzaghi, Trezeguet, Rooney et Van Nistelrooy. Et donner plus d'assists que Shevchenko, Ronaldo, Inzaghi, Trezeguet, Van Nistelrooy et Kane. Comme le gros débile inculte que tu es, tu viens avec ta liste, de montrer que tu es une grande bouche qui n'y connait rien en foot et que définitivement tu devrais la fermer une bonne fois pour toutes.