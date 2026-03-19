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Furieux, le Sénégal menace de quitter l’Afrique

Foot Mondial19 mars , 17:40
parEric Bethsy
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Privé de la CAN 2025 après le verdict de la Confédération Africaine de Football, le Sénégal n’accepte pas la décision annoncée mardi. La Fédération Sénégalaise de Football serait prête à boycotter les prochaines éditions du tournoi, voire à quitter le continent.
Sans surprise, le Sénégal voit rouge après le verdict rendu mardi. Deux mois après la finale de la CAN 2025 remportée par les Lions de la Teranga (1-0 ap), la Confédération Africaine de Football (CAF) a disqualifié les hommes de Pape Thiaw. Ces derniers avaient quitté le terrain pour contester le penalty accordé aux Lions de l’Atlas.

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L’instance s’est donc appuyée sur le règlement pour offrir la victoire sur tapis vert au Maroc (3-0), en attendant la suite de cette affaire. La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a en effet réagi et promet de lancer « une procédure d'appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne ». Le dossier ne sera pas définitivement réglé avant des mois. Une longue période durant laquelle le Sénégal, furieux, ne rendra pas le trophée ni les médailles obtenus le 18 janvier dernier.
« La CAF est pourrie, les réactions dans le monde après cette décision confirment une indignation totale, a lâché le secrétaire générale de la FSF Abdoulaye Sow. Le président de la FSF discute avec toutes les personnes concernées. Le combat est loin d’être perdu. Je veux rassurer tous les Sénégalais. Le Sénégal a le droit et la victoire avec lui. La coupe ne quittera pas le pays. »
Dans le cas où les Lions de la Teranga étaient contraints de rendre le trophée et les médailles, d’autres mesures encore plus radicales seraient envisagées. Le compte X Topskills Sports UK affirme que le Sénégal serait prêt à boycotter les futures éditions de la CAN, voire à quitter la CAF pour évoluer sur un autre continent. Plus ou moins crédibles, ces menaces montrent tout de même que les Sénégalais feront tout pour récupérer leur sacre.
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Il faisait écho à la semaine dernière bande de crétins, concernant le coup donné par Tagliafico il a admis juste après que c'était bien réel.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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