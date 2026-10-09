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Gianni INFANTINO

Infantino réélu président de la FIFA, le cauchemar continue

Foot Mondial
parClaude Dautel
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Dans le collimateur de l'UEFA, qui lui a encore une fois demandé cette semaine de quitter son poste de président de la FIFA, Gianni Infantino est désormais en pole-position pour se succéder. Son principal concurrent, Victor Montagliani, ne sera finalement pas candidat.
Gianni Infantino peut désormais dormir tranquille. Malgré les critiques dont il a fait l'objet après le Mondial 2026 et concernant son projet de vente des droits, il sera probablement réélu lors du 77ᵉ congrès de la FIFA, qui débutera le 18 mars 2027 au Maroc. Parce que celui qui semblait éventuellement pouvoir renverser l'actuel homme fort de la FIFA a finalement décidé de renoncer à présenter sa candidature. Selon plusieurs sources, Victor Montagliani, l'actuel président de la Concacaf, ne souhaite pas quitter ce poste qu'il occupe depuis 10 ans et il n'envisage donc plus de postuler à la tête du football mondial. Dommage, car c'est sur lui que l'UEFA comptait pour mettre un terme à l'ère Infantino.

L'UEFA a perdu son candidat idéal

Une source proche de l'instance européenne du football avait confié à l'Agence France Presse que Victor Montagliani était le premier choix de l'UEFA : « C’est notre candidat idéal. Il coche toutes les cases. Il n’est pas Européen, il peut séduire pas mal de monde. Il a fait beaucoup pour le développement du foot féminin notamment ». A cinq mois de l'élection à la présidence de la FIFA, Gianni Infantino n'a donc plus aucun opposant sérieux sur sa route, et en plus il vient de nouveau d'avoir le soutien de la Confédération Africaine de Football, dont le patron a réaffirmé que toutes les fédérations voteraient pour l'actuel patron de l'instance mondiale du football.
De manière plus anecdotique, un ancien footballeur suisse, Ramon Vega, a annoncé qu'il envisageait de se présenter contre Gianni Infantino. Seul problème pour lui, il n'a aucun parrainage à ce jour et n'a plus qu'un mois pour en trouver cinq. Même dans son pays, les médias pensent que Ramon Vega a simplement voulu se faire un peu de publicité.

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Tu pourrais en faire de même !! Si Melon d'Or n'est pas capable de faire les efforts de sérieux pour gagner des trophées avec son "club de cœur" il ne les fera nulle part ailleurs. S'il continue sur cette trajectoire, on connaît déjà la fin de l'histoire. Un vrai exemple pour lui serait Harry Kane qui actuellement est tellement au-dessus.

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Ce n'est pas que le PSG ne veuille pas l'avoir. C'est plutôt parce que Michael Olise préfère le Real Madrid. ^^

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Tu ne te trompes jamais toi ? Et encore... tu ne sais pas que dans certains départements... il y a des phrases que tu ne prononceras jamais. Mais bon... je ne peux pas de l'expliquer au vu de ton QI. ^^ En attendant... tu ne parles pas de football. Ce qui est très très con de ta part.

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5) Prolonger au Bayern, et signer à Madrid

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Je ne vois pas en quoi ça terroriserait qui que ce soit. Le parc à été l'histoire du PSG, mais un stade de 70 000 places est le futur. Alors que ce soit à Paris ou Poissy ça me va. Massy c'est pas l'origine du club qui est un club de l'ouest de Paris dans ses racines

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