Infantino réélu président de la FIFA, le cauchemar continue

Dans le collimateur de l'UEFA, qui lui a encore une fois demandé cette semaine de quitter son poste de président de la FIFA, Gianni Infantino est désormais en pole-position pour se succéder. Son principal concurrent, Victor Montagliani, ne sera finalement pas candidat.

Gianni Infantino peut désormais dormir tranquille. Malgré les critiques dont il a fait l'objet après le Mondial 2026 et concernant son projet de vente des droits, il sera probablement réélu lors du 77ᵉ congrès de la FIFA, qui débutera le 18 mars 2027 au Maroc. Parce que celui qui semblait éventuellement pouvoir renverser l'actuel homme fort de la FIFA a finalement décidé de renoncer à présenter sa candidature. Selon plusieurs sources, Victor Montagliani, l'actuel président de la Concacaf, ne souhaite pas quitter ce poste qu'il occupe depuis 10 ans et il n'envisage donc plus de postuler à la tête du football mondial. Dommage, car c'est sur lui que l'UEFA comptait pour mettre un terme à l'ère Infantino.

L'UEFA a perdu son candidat idéal

Une source proche de l'instance européenne du football avait confié à l'Agence France Presse que Victor Montagliani était le premier choix de l'UEFA : « C’est notre candidat idéal. Il coche toutes les cases. Il n’est pas Européen, il peut séduire pas mal de monde. Il a fait beaucoup pour le développement du foot féminin notamment ». A cinq mois de l'élection à la présidence de la FIFA, Gianni Infantino n'a donc plus aucun opposant sérieux sur sa route, et en plus il vient de nouveau d'avoir le soutien de la Confédération Africaine de Football, dont le patron a réaffirmé que toutes les fédérations voteraient pour l'actuel patron de l'instance mondiale du football.

De manière plus anecdotique, un ancien footballeur suisse, Ramon Vega, a annoncé qu'il envisageait de se présenter contre Gianni Infantino. Seul problème pour lui, il n'a aucun parrainage à ce jour et n'a plus qu'un mois pour en trouver cinq. Même dans son pays, les médias pensent que Ramon Vega a simplement voulu se faire un peu de publicité.