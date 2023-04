Dani Alves en prison, sa femme veut divorcer, il refuse !

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Accusé de viol, l’ancien défenseur brésilien Dani Alves est en prison depuis le 20 janvier dernier, ce qui a poussé sa femme Joana Sanz a demandé le mariage. Mais l’ex-joueur du PSG complique la situation.

Depuis 2015, Dani Alves est marié à Joana Sanz. Mais l’idylle a brutalement pris fin avec la mise en détention de l’ancien défenseur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, accusé de viol. Il y a quelques jours, l’ancienne compagne de Dani Alves officialisait sa rupture avec le Brésilien sur son compte Instagram et dévoilait par ailleurs qu’elle demandait le divorce.

Dani Alves refuse catégoriquement le divorce

« C’est tellement difficile pour moi d’accepter que cette personne puisse me briser en mille morceaux. Pardonner soulage, alors je reste avec la magie et clôture une étape de ma vie qui a commencé le 18/05/15. Je rends grâce pour les opportunités et les apprentissages que la vie me donne, aussi difficiles soient-ils, voici une femme forte qui passe à la prochaine étape de sa vie » a-t-elle publié, une façon pour elle de rompre avec Dani Alves et de demander le divorce.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joana Sanz (@joanasanz)

Mais depuis la prison dans laquelle il est incarcéré, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de se laisser faire. Tandis que selon la presse espagnole, il risque jusqu’à 10 ans de prison s’il est condamné pour les faits qui lui sont reprochés, l’un des joueurs les plus titrés de la planète n’a aucunement l’intention de divorcer de sa femme Joana Sanz. Dans une nouvelle publication sur Instagram, l’ancienne compagne de Dani Alves a confirmé que ce dernier lui compliquait la tâche.

« Nous sommes dans une procédure de divorce, mais il refuse… ce qui complique tout » a-t-elle fait savoir, précisant qu’elle ne touchait pas d’argent de Dani Alves durant sa détention et qu’elle avait toujours l’intention de divorcer pour clarifier la situation. Reste que pour l’instant, depuis la prison dans laquelle il est enfermé, le Brésilien n’a pas donné son accord.