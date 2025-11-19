Cristiano Ronaldo avec Donald Trump, le Portugal horrifié

Cristiano Ronaldo a accompagné ce mercredi le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à la Maison Blanche, où les deux hommes ont rencontré le président américain Donald Trump.

Cette trêve internationale du mois de novembre est celle de Cristiano Ronaldo. Pas vraiment pour les buts marqués par la star portugaise mais plutôt pour tous les à côtés. Son carton rouge contre l’Irlande a énormément fait parler de lui et désormais, c’est en raison de sa visite à la Maison Blanche pour y rencontrer Donald Trump que la star d’Al-Nassr fait le buzz. Cristiano Ronaldo a en effet accompagné le prince saoudien Mohammed ben Salmane ce mercredi lors d’une rencontre officielle avec le président des USA.

Une image qui a fait le tour de la planète en seulement quelques heures et qui laisse un goût amer à certains journalistes. C’est notamment le cas de Nicolas Villas, qui s’est exprimé sur le sujet sur X. « J’ai toujours préféré l’homme au joueur, déjà hors norme. J’ai toujours aimé, défendu, les sportifs qui assumaient leurs convictions, leurs valeurs. Mais de quelles valeurs parle-t-on, là, à part celle de l’argent ? Il a le droit. Et j’ai aussi le droit d’être déçu » se désole le consultant du Winamax FC ou encore de La Chaîne L’Equipe. Consultant en Scouting et recrutement à l'US Granville, Alexandre Carvalho est tout autant désabusé.

Lire aussi Le Portugal contacte la FIFA pour sauver Cristiano Ronaldo

« La déception est immense. Bien que cela s'aggrave depuis trois ans, il est difficile de ne pas être déçu par un garçon que j'ai admiré durant ma jeunesse. C'est une énième illustration, et surtout un avertissement pour les jeunes : il ne faut jamais s'attacher aux êtres humains car on ne les connaît jamais réellement. Contentons-nous d'apprécier les joueurs pour ce qu'ils réalisent sur le terrain » a-t-il publié. Le Portugal ne se remet visiblement pas de voir Cristiano Ronaldo être ainsi politisé au côté de Donald Trump. Une image marquante qui fait beaucoup de bruit dans le pays de CR7 et qui contribue à faire nettement baisser sa cote de popularité auprès de ses fans de la première heure.