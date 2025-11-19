ICONSPORT_277087_0151

Cristiano Ronaldo avec Donald Trump, le Portugal horrifié

Foot Mondial19 nov. , 19:20
parCorentin Facy
2
Cristiano Ronaldo a accompagné ce mercredi le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à la Maison Blanche, où les deux hommes ont rencontré le président américain Donald Trump.
Cette trêve internationale du mois de novembre est celle de Cristiano Ronaldo. Pas vraiment pour les buts marqués par la star portugaise mais plutôt pour tous les à côtés. Son carton rouge contre l’Irlande a énormément fait parler de lui et désormais, c’est en raison de sa visite à la Maison Blanche pour y rencontrer Donald Trump que la star d’Al-Nassr fait le buzz. Cristiano Ronaldo a en effet accompagné le prince saoudien Mohammed ben Salmane ce mercredi lors d’une rencontre officielle avec le président des USA.
Une image qui a fait le tour de la planète en seulement quelques heures et qui laisse un goût amer à certains journalistes. C’est notamment le cas de Nicolas Villas, qui s’est exprimé sur le sujet sur X. « J’ai toujours préféré l’homme au joueur, déjà hors norme. J’ai toujours aimé, défendu, les sportifs qui assumaient leurs convictions, leurs valeurs. Mais de quelles valeurs parle-t-on, là, à part celle de l’argent ? Il a le droit. Et j’ai aussi le droit d’être déçu » se désole le consultant du Winamax FC ou encore de La Chaîne L’Equipe. Consultant en Scouting et recrutement à l'US Granville, Alexandre Carvalho est tout autant désabusé.

Lire aussi

Le Portugal contacte la FIFA pour sauver Cristiano RonaldoLe Portugal contacte la FIFA pour sauver Cristiano Ronaldo
« La déception est immense. Bien que cela s'aggrave depuis trois ans, il est difficile de ne pas être déçu par un garçon que j'ai admiré durant ma jeunesse. C'est une énième illustration, et surtout un avertissement pour les jeunes : il ne faut jamais s'attacher aux êtres humains car on ne les connaît jamais réellement. Contentons-nous d'apprécier les joueurs pour ce qu'ils réalisent sur le terrain » a-t-il publié. Le Portugal ne se remet visiblement pas de voir Cristiano Ronaldo être ainsi politisé au côté de Donald Trump. Une image marquante qui fait beaucoup de bruit dans le pays de CR7 et qui contribue à faire nettement baisser sa cote de popularité auprès de ses fans de la première heure.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_256203_0202 (1)
PSG

Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real

ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME

Fil Info

15:00
Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real
14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !
12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu

Derniers commentaires

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Sacha Boey offert à l’OM !

Et maintenant les poubelles du Bayern...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading