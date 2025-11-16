Le Portugal contacte la FIFA pour sauver Cristiano Ronaldo

Exclu face à l’Irlande, Cristiano Ronaldo risque de rater le premier match de la prochaine Coupe du monde à l’été 2026. De son côté, la Fédération portugaise monte un dossier pour tenter de réduire la suspension à un seul match ferme. La décision sera prise dans les prochains jours.

Le Portugal sera-t-il privé du meilleur buteur de son histoire lors de la première journée de la Coupe du monde 2026 ? Nul ne sait, tout d’abord, car le vainqueur de l’Euro 2016 doit encore valider sa qualification face à l’Arménie du côté de Porto. Deuxièmement, la sanction infligée à Cristiano Ronaldo n’est pas encore connue. L’attaquant d’Al Nassr risque deux matchs de suspension ferme après son carton rouge reçu face à l’Irlande en début de semaine. Ce dimanche, le média Maisfutebol dévoile que la fédération portugaise monte un dossier pour tenter de faire diminuer la suspension à un match.

La fédération tente de faire baisser la suspension

La défense du joueur se base sur trois critères selon la presse portugaise : le climat de pression avant le match créé par le sélectionneur de la République d'Irlande, le fait que le geste ne révèle aucune violence particulière et l'absence d'antécédents du capitaine, qui n'avait jamais été expulsé en 225 sélections avec le Portugal. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre la FIFA. Pour rappel, Cristiano Ronaldo est suspendu pour le dernier match de qualification contre l’Arménie. Par la suite, le prochain match officiel de la sélection sera le premier match de poule de la Coupe du monde si le Portugal valide son billet. Le président de la fédération portugaise Pedro Proença est directement impliqué dans cette demande. De son côté le joueur va regagner l’Arabie Saoudite et rejoindre son club d’Al Nassr pour la suite du championnat. CR7 ne sera pas présent lors de la rencontre contre l’Arménie.