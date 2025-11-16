ICONSPORT_277087_0116

Le Portugal contacte la FIFA pour sauver Cristiano Ronaldo

Mondial 202616 nov. , 16:00
parNathan Hanini
Exclu face à l’Irlande, Cristiano Ronaldo risque de rater le premier match de la prochaine Coupe du monde à l’été 2026. De son côté, la Fédération portugaise monte un dossier pour tenter de réduire la suspension à un seul match ferme. La décision sera prise dans les prochains jours.
Le Portugal sera-t-il privé du meilleur buteur de son histoire lors de la première journée de la Coupe du monde 2026 ? Nul ne sait, tout d’abord, car le vainqueur de l’Euro 2016 doit encore valider sa qualification face à l’Arménie du côté de Porto. Deuxièmement, la sanction infligée à Cristiano Ronaldo n’est pas encore connue. L’attaquant d’Al Nassr risque deux matchs de suspension ferme après son carton rouge reçu face à l’Irlande en début de semaine. Ce dimanche, le média Maisfutebol dévoile que la fédération portugaise monte un dossier pour tenter de faire diminuer la suspension à un match.  

La fédération tente de faire baisser la suspension

La défense du joueur se base sur trois critères selon la presse portugaise : le climat de pression avant le match créé par le sélectionneur de la République d'Irlande, le fait que le geste ne révèle aucune violence particulière et l'absence d'antécédents du capitaine, qui n'avait jamais été expulsé en 225 sélections avec le Portugal. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre la FIFA. Pour rappel, Cristiano Ronaldo est suspendu pour le dernier match de qualification contre l’Arménie. Par la suite, le prochain match officiel de la sélection sera le premier match de poule de la Coupe du monde si le Portugal valide son billet. Le président de la fédération portugaise Pedro Proença est directement impliqué dans cette demande. De son côté le joueur va regagner l’Arabie Saoudite et rejoindre son club d’Al Nassr pour la suite du championnat. CR7 ne sera pas présent lors de la rencontre contre l’Arménie. 
Derniers commentaires

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Les parisiens qui comparent le budget du psg et ceux des autres clubs c est à mourir de rire. C est là que tu vois le genre d arriviste que c est et qu ils comprennent même pas la différence

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Commentaire sans âme. Aucun intérêt

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Contre argument pertinent : Penalty pour Lyon ! ;-))))

OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale

Le peu de vocabulaire qu'ils ont. C'est toi qui dis ça 😂 Arrête un peu avec ta psychologie de comptoir. Tu n'es pas au pmu de ta banlieue miteuse. Et tu n'as pas le niveau pour t'aventurer sur ce terrain là. Le canard du coin 😂 Cette image tout pourrie 😂

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Lyon avait le 1er budget en 2000, Marseille était le 2eme budget d'Europe en 1993... Donc aucune gloire.... C'est ça ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

