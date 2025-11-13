CR7

CdM 2026 : Cristiano Ronaldo pète un plomb, le Portugal coule en Irlande

Coupe du monde 202613 nov. , 22:16
parAlexis Rose
0
Mené 2-0 au tableau d’affichage sur un doublé de Parrott (17e, 45e), le Portugal vit une soirée cauchemardesque du côté de l’Irlande ce jeudi. Puisqu’en plus de se mettre en danger dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026, sachant que l’Irlande et la Hongrie sont encore en lice pour la première place du groupe F à une journée de la fin, la sélection lusitanienne a perdu Cristiano Ronaldo. Pas sur blessure, mais sur carton rouge ! 
Très agacé par la prestation de son équipe, l’attaquant portugais a effectivement été expulsé après l’heure de jeu pour un geste violent en mettant un coup de coude dans un défenseur irlandais. Un mauvais geste qui ne ressemble pas à CR7, sachant qu'il écope par la même occasion du premier carton rouge de sa carrière en sélection, mais qui peut coûter cher au Portugal.
0
Articles Recommandés
Coupe du Monde 2026
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de vendredi

ICONSPORT_277063_0358
Equipe de France

France-Ukraine : Didier Deschamps félicite deux joueurs

Odobert
PSG

PSG : Ce Titi qui veut faire pleurer Paris en C1

France
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : France, Angleterre… Les pays qualifiés dans la zone Europe

Fil Info

00:00
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de vendredi
23:30
France-Ukraine : Didier Deschamps félicite deux joueurs
23:00
PSG : Ce Titi qui veut faire pleurer Paris en C1
22:44
CdM 2026 : France, Angleterre… Les pays qualifiés dans la zone Europe
22:42
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de jeudi
22:39
CdM 2026 : Mbappé qualifie la France pour le Mondial !
22:30
West Ham regarder Strasbourg jouer et s'affole
22:00
DNCG : Gérard Lopez et Bordeaux connaissent la date

Derniers commentaires

Les supporters de Newcastle prévenus, Marseille c'est chaud

Faut pas exagérer, tous les quartiers de Marseille ne sont pas mal famés. Mais la Canebiere c'est clair que c'est pas les Champs Élysées.... En même temps mieux vaut prévenir que guérir car a une heure avancée de la nuit les loup garous sont de sorties dans certains quartiers de Marseille

CdM 2026 : Mbappé qualifie la France pour le Mondial !

Mbappe a été top dans l'après matchs sur TF1, franchement il a été très bon avec les mots justes sur lui même, l'équipe de France et l'hommage au 13 novembre. C'est rare de voir ce niveau de communication d'un joueur. Il a été aussi bon pendant qu'après le match !

20 millions d’euros et Morton va quitter l’OL

"un Turc que personne connais" Si toi tu ne le connais pas c'est une chose, mais croire et dire que personne ne le connait... Ouf Ça me rappelle Sergio33 quand il disait : "Fabrizio Romano ? Mdr Bla... bla... bla... ^^" Ou encore (toujours signé Sergio) concernat des infos du Financial Times : "Encore des infos bidons"... Ton commentaire est de la même trempe.

Julian Alvarez au PSG en janvier, il fait le forcing

Si nous avons Alvarez j' aurais une larme pour Ramos

CdM 2026 : Mbappé qualifie la France pour le Mondial !

En France nous avons un gros réservoir de talent, et nous avons beaucoup de blessure, quand dembelé et doué vont revenir on aura encore plus de talent

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading