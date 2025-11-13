CdM 2026 : Cristiano Ronaldo pète un plomb, le Portugal coule en Irlande

Mené 2-0 au tableau d’affichage sur un doublé de Parrott (17e, 45e), le Portugal vit une soirée cauchemardesque du côté de l’Irlande ce jeudi. Puisqu’en plus de se mettre en danger dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026 , sachant que l’Irlande et la Hongrie sont encore en lice pour la première place du groupe F à une journée de la fin, la sélection lusitanienne a perdu Cristiano Ronaldo. Pas sur blessure, mais sur carton rouge !

Très agacé par la prestation de son équipe, l’attaquant portugais a effectivement été expulsé après l’heure de jeu pour un geste violent en mettant un coup de coude dans un défenseur irlandais. Un mauvais geste qui ne ressemble pas à CR7, sachant qu'il écope par la même occasion du premier carton rouge de sa carrière en sélection, mais qui peut coûter cher au Portugal.