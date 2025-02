OL ‍: Textor attaque le PSG et gagne des voix

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très critiqué depuis qu’il a succédé à Jean-Michel Aulas à la tête de l’Olympique Lyonnais, John Textor a gagné en popularité ces derniers jours, notamment grâce à son opposition à Nasser Al-Khelaïfi dans les instances.

Depuis qu’il a pris les commandes de l’Olympique Lyonnais en lieu et place de Jean-Michel Aulas, John Textor est la cible de nombreuses critiques. Certaines sont justifiées, notamment sur les doutes quant à sa réelle puissance financière alors que l’OL a été rétrogradé administrativement par la DNCG par exemple. Mais celui qui est par ailleurs propriétaire de Botafogo ou encore de Molenbeek n’est pas le « cow-boy venu de nulle part » décrit par Nasser Al-Khelaïfi lors de la fameuse réunion du 14 juillet, un avis qui était jusqu’à présent partagé par certains observateurs. Sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry a par exemple fait son mea-culpa, reconnaissant que John Textor n’était pas le « guignol » qui a parfois été décrit comme tel dans les médias depuis quelques mois.

« J’étais le premier à le traiter de guignol, mais plus le temps passe et moins je le trouve guignol. Je ne suis pas pour autant rassuré sur sa compétence et sur sa capacité à faire retrouver sa grandeur à l’Olympique Lyonnais, c’est quand même ça le plus important. Mais quand je vois son attitude dans la vidéo où il se prend le bec avec Nasser, qui le traite de cow-boy, qu’il a le sourire, qu’il ne se laisse pas faire… Je sens que le mec est sévèrement burné et j’aime beaucoup ! J’aime le mec qui ne se laisse pas faire, j’aime le mec qui dit ce qu’il a à dire. Il n’a peur de personne » a apprécié Christophe Dugarry, qui attend toutefois avant de s’enflammer sur le personnage et qui reste méfiant quant à sa capacité financière.

Dugarry apprécie le personnage, mais...

« Mais le sujet c’est, a-t-il l’argent ce monsieur ? A-t-il l’argent et la compétence pour redonner vie à son club et à son équipe ? C’est la réalité aussi. Face au PSG ils ont réussi à faire illusion mais j’ai trouvé la différence de niveau et technique abyssale entre les deux équipes ! Pour moi le sujet est là » a conclu le consultant de ‘Rothen s’enflamme’. Dans le camp des supporters lyonnais, on appréciera en tout cas ce mea-culpa et on partage globalement cette analyse, comme le prouve la belle ovation reçue dimanche soir au Groupama Stadium par John Textor lorsque celui-ci a pénétré sur la pelouse, chapeau de cow-boy sur la tête.