OL ‍: Textor règle la polémique Almada en une phrase

Par Corentin Facy

Comme Toulouse et Reims ces dernières semaines, le PSG a déposé une réserve avant le match contre l’OL en raison de la présence de Thiago Almada, prêté cet hiver à Lyon malgré l’interdiction de recrutement des Gones.

Thiago Almada va devoir attendre pour fêter sa première titularisation avec l’Olympique Lyonnais. Ce dimanche face au Paris Saint-Germain, le champion du monde argentin a de nouveau débuté sur le banc, se contentant d’une entrée en jeu à 25 minutes de la fin de la rencontre. Mais l’ancien joueur d’Atlanta, prêté cet hiver par Botafogo à l’OL, a une nouvelle fois fait parler de lui avant le match. Comme ce fut le cas de Toulouse et de Reims ces dernières semaines, le PSG a déposé une réserve en raison de la présence de Thiago Almada sur la feuille de match.

Le club de la capitale conteste le prêt gratuit de l’Argentin en provenance de Botafogo, un autre club détenu par John Textor, alors que l’OL était interdit de recrutement par la DNCG. Mais après la rencontre, le propriétaire américain des Gones a définitivement mis fin à la polémique, révélant que le gendarme financier du football français avait donné son feu vert à l’Olympique Lyonnais en ce qui concerne les prêts gratuits.

La DNCG a autorisé l'OL à recruter Thiago Almada

« La DNCG a été claire en écrivant qu’on peut recruter un joueur en prêt. Ils savent qu’on est un club multiclubs. Ils savaient qu’on allait prendre des joueurs d’Eagle Football » a lâché face aux journalistes John Textor, lequel a qualifié de « guerre stupide » ces différentes réserves posées à l’encontre de l’OL ces dernières semaines. D’autant plus que jusqu’à présent, Toulouse ou Reims n’ont jamais obtenu gain de cause, la LFP ayant à chaque fois donné raison à Lyon, estimant que la présence de Thiago Almada sur la feuille de match était autorisée et ne posait donc aucun problème aux instances. On peut à présenter imaginer que les futurs adversaires de l’Olympique Lyonnais auront compris la leçon et que Brest, Nice ou encore Le Havre ne poseront pas à leur tour une réserve inutile contre le club rhodanien.