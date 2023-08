C’est la folie, Messi remplit un stade en 18 minutes

Nouvelle star de la Major League Soccer, Lionel Messi attire les foules, et pas seulement dans l’enceinte de l’Inter Miami. Son prochain adversaire, le FC Dallas, a vendu tous ses billets en un temps record !

L’engouement autour de Lionel Messi ne fait que s’accroître en Major League Soccer. L’excitation était déjà perceptible avant sa signature à l’Inter Miami. Alors sans surprise, ses débuts réussis, avec cinq buts inscrits pour ses trois premiers matchs, attirent encore un peu plus les supporters. Et l’on ne parle pas seulement des fans de son équipe. Chez la concurrence aussi, la popularité de l’Argentin permet de remplir les stades.

Check the AXS resale marketplace for any additional tickets that may become available. pic.twitter.com/ybl0LsTFro