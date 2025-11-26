Retraité des terrains de football depuis l'été dernier, Samuel Umtiti était présent aux Etoiles du Sport en Savoie. L'occasion pour lui de parler des conséquences désastreuses des calendriers surchargés.

Cette semaine, Samuel Umtiti s'est rendu à Tignes pour participer aux Etoiles du Sport. A cette occasion, celui qui a mis un terme définitif à sa carrière de football professionnel l'été dernier à seulement 32 ans, après une énième saison gâchée par un physique qui l'a lâché, a pris le temps d'évoquer la surcharge des calendriers. Pour lui, les joueurs d'aujourd'hui jouent beaucoup trop de matchs. Et outre les conséquences désastreuses que cette surcharge a sur le physique des joueurs, elle est aussi un problème pour le spectacle. C'est en tout cas ce que pense le champion du monde 2018 , mieux placé que quiconque pour parler de ce sujet, lui qui a en quelque sorte sacrifié sa carrière et son genou pour mener la France sur le toit du monde.

Samuel Umtiti regrette la surcharge de matchs

« Il y a énormément de matchs. Trop. Si on a envie de voir des grands matchs, des joueurs qui arrivent à être performants tout au long de l’année, je pense qu’il faut réfléchir à cette charge-là de travail. Ce ne sont pas des robots. C’est un business, le football maintenant. Les personnes qui prennent des décisions le font car financièrement, ça rapporte. Ils sont en train de détruire le football et la qualité du football. Il y a énormément de joueurs qui vont devoir arrêter leur carrière plus tôt que prévu. Non, les joueurs ne sont pas entendus. Sinon, certaines décisions seraient déjà prises depuis. Le PSG, par exemple, a enchaîné sur énormément de compétitions et qui a eu énormément de blessés », a détaillé Samuel Umtiti, désormais consultant sur DAZN, dans des propos relayés par Le Parisien. Ce n'est pas le premier à dresser ce constat, et ce ne sera certainement pas le dernier. Pour l'heure, les choses n'ont pas l'air de changer, bien au contraire…



