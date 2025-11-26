retraite ou encore umtiti tranche dans le vif iconsport 259399 0006 398341

« Enormément de joueurs vont devoir arrêter » : Umtiti prédit la catastrophe

Foot Mondial26 nov. , 21:30
parQuentin Mallet
2
Retraité des terrains de football depuis l'été dernier, Samuel Umtiti était présent aux Etoiles du Sport en Savoie. L'occasion pour lui de parler des conséquences désastreuses des calendriers surchargés.
Cette semaine, Samuel Umtiti s'est rendu à Tignes pour participer aux Etoiles du Sport. A cette occasion, celui qui a mis un terme définitif à sa carrière de football professionnel l'été dernier à seulement 32 ans, après une énième saison gâchée par un physique qui l'a lâché, a pris le temps d'évoquer la surcharge des calendriers. Pour lui, les joueurs d'aujourd'hui jouent beaucoup trop de matchs. Et outre les conséquences désastreuses que cette surcharge a sur le physique des joueurs, elle est aussi un problème pour le spectacle. C'est en tout cas ce que pense le champion du monde 2018, mieux placé que quiconque pour parler de ce sujet, lui qui a en quelque sorte sacrifié sa carrière et son genou pour mener la France sur le toit du monde.

Lire aussi

Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre TottenhamLe PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham
PSG : Marquinhos aura sa statue à ParisPSG : Marquinhos aura sa statue à Paris

Samuel Umtiti regrette la surcharge de matchs

« Il y a énormément de matchs. Trop. Si on a envie de voir des grands matchs, des joueurs qui arrivent à être performants tout au long de l’année, je pense qu’il faut réfléchir à cette charge-là de travail. Ce ne sont pas des robots. C’est un business, le football maintenant. Les personnes qui prennent des décisions le font car financièrement, ça rapporte. Ils sont en train de détruire le football et la qualité du football. Il y a énormément de joueurs qui vont devoir arrêter leur carrière plus tôt que prévu. Non, les joueurs ne sont pas entendus. Sinon, certaines décisions seraient déjà prises depuis. Le PSG, par exemple, a enchaîné sur énormément de compétitions et qui a eu énormément de blessés », a détaillé Samuel Umtiti, désormais consultant sur DAZN, dans des propos relayés par Le Parisien. Ce n'est pas le premier à dresser ce constat, et ce ne sera certainement pas le dernier. Pour l'heure, les choses n'ont pas l'air de changer, bien au contraire…

2
Articles Recommandés
ICONSPORT_274616_0021
Europa Conference League

ECL : Programme et résultats de la 4e journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 5e journée

Nabil Bentaleb
LOSC

Lille se voit taper le Real Madrid

ICONSPORT_277974_0106
OL

L1 : La commission de discipline épargne l'OL

Fil Info

00:10
ECL : Programme et résultats de la 4e journée
00:00
EL : Programme TV et résultats de la 5e journée
23:30
Lille se voit taper le Real Madrid
23:13
L1 : La commission de discipline épargne l'OL
23:00
Le Bayern vire Neuer et choisit un Français
22:59
LdC : Programme TV et résultats de la 5e journée
22:58
LdC : Le PSG gagne un match de folie
22:56
LdC : Le Bayern chute à Arsenal, le Real se fait peur
22:30
30ME pour Paixao, l’OM pouvait avoir 10 000 fois mieux

Derniers commentaires

LdC : Aidé par Chevalier, Kolo Muani poignarde le PSG

Normal, depuis le début de saison c'est un peno arrêté face à Tottenham et l'arrêt superbe face au havre. Le reste c'est pas terrible. J'aimerais bien qu'on laisse sa chance au jeune gardien espagnol de 18 ans qui est arrivé de AS Rome cet été

LdC : Le PSG gagne un match de folie

Haki, Mendes, doué et dembele, ce sont les 4 ayant le plus d'explosivité. Hâte de les retrouver car Dembele est sur 1 jambe et les 3 autres blessés. Le trio du milieu gagne le match

LdC : Le PSG gagne un match de folie

Oui c'est clair

L1 : La commission de discipline épargne l'OL

N'importe quoi....On s'est fait voler mais on doit l'accepter et la fermer. Mais bordel quand est ce que ces instances vont se mettre a la place des clubs ???

L’OM et l’OL se battent pour un défenseur de Brighton

Oui, surement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading