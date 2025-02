Vinicius et la Casa de papel, le Real refuse ce braquage

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Les spéculations autour de l’avenir de Vinícius Júnior sont de plus en plus fortes. Si le Brésilien rêve de pouvoir rester au Real Madrid, il veut toutefois un salaire exorbitant que Florentino Pérez refuse de lui offrir.

La situation de Vinícius Júnior est particulièrement délicate. La superstar du Real Madrid ne cède pour l’instant pas aux sirènes répétées de l’Arabie saoudite qui veut en faire sa nouvelle figure de proue. Le pays organisateur de la Coupe du monde 2034 a besoin d’ambassadeurs de son niveau et veut tout faire pour l’attirer dans son championnat, quitte à y mettre un prix indécent. De son côté, Florentino Pérez ne veut évidemment pas perdre un joueur qu’il a toujours défendu bec et ongles. Toutefois, les négociations pour une prolongation de son contrat patinent. En cause, les prétentions salariales surréalistes de Vinícius Júnior.

Vinícius Júnior vise le sommet, Pérez ne veut pas

L’arrivée de Kylian Mbappé a rebattu totalement les cartes de la fameuse échelle salariale instaurée au Real Madrid. Avant sa signature, Vinícius Júnior partageait le fauteuil de joueur le mieux payé du club avec Jude Bellingham et David Alaba. Désormais, c’est bien l’ancien du PSG qui culmine tout en haut de l’échelle avec 31ME brut par an, soit 10ME de plus que son collègue brésilien. Selon Relevo, Vinicius a du mal à accepter cette situation et ne veut prolonger qu’à l’unique condition qu’il devienne le joueur le mieux payé du club. Le numéro 7 madrilène veut un salaire à la hauteur de son statut. Florentino Pérez, lui, n’a pas du tout l’intention de briser les limites de sa grille salariale, indique le média espagnol. Par conséquent, soit Vinícius Júnior accepte de toucher le même salaire que Kylian Mbappé, soit il finira par s’engager en Arabie saoudite.

Le président du Real Madrid ne veut pas connaître la situation vécue dans le passé par le FC Barcelone : les dirigeants catalans avaient donné à Lionel Messi un salaire délirant par rapport au reste des joueurs de l’équipe. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Vinicius pourrait donc céder au milliard d’euros étalé sur cinq ans que lui propose l’Arabie saoudite. Les prochains mois seront en tout cas décisifs.