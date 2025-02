Vinicius jaloux de Mbappé, le PSG intervient

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid négocie avec Vinicius une prolongation de son contrat au-delà de juin 2027, mais le Brésilien exige un salaire plus haut que celui de Kylian Mbappé pour rester. Une guerre d’egos dont le PSG souhaite profiter.

L’histoire ne semble plus aussi fluide que par le passé entre Vinicius Junior et le Real Madrid depuis quelques temps. Le Brésilien, star absolue du club merengue et tout proche de devenir Ballon d’Or il y a quelques semaines, n’est plus l’arme offensive n°1 de Carlo Ancelotti. En ce début d’année 2025, Kylian Mbappé et Rodrygo sont plus décisifs que Vinicius, dont la méforme s’étend. Cela n’empêche pas le Real de vouloir prolonger son attaquant brésilien de 24 ans, mais pas à n’importe quelles conditions.

Or, selon les informations de Don Balon, Vinicius a fixé une condition non négociable aux dirigeants du Real Madrid pour prolonger : redevenir le plus gros salaire de l’effectif, devant Kylian Mbappé. Et le Brésilien a de sérieux arguments à faire valoir puisque le média espagnol affirme que l’entourage de Vinicius a rapporté à Florentino Pérez deux offres reçues par le joueur avec un salaire nettement plus important que ce que lui propose le Real Madrid. Les offres proviennent de Manchester United… et du Paris Saint-Germain.

Vinicius utilise le PSG pour négocier avec le Real

Les rumeurs des derniers jours se confirment donc au sujet de l’intérêt du leader de la Ligue 1 pour « Vini », et cela se serait déjà concrétisé par une offre ferme transmise par le PSG au joueur du Real Madrid. La balle est maintenant dans le camp du club merengue, qui garde la priorité de Vinicius puisque le souhait principal de l’ailier brésilien est de rester dans la capitale espagnole. Reste maintenant à voir si les dirigeants du Real vont céder à la pression du clan Vinicius ou si Florentino Pérez préfèrera voir son joueur partir plutôt que de se faire imposer sa grille salariale.

Le Paris Saint-Germain observe en tout cas tout cela de loin, avec la profonde envie de récupérer un joueur de classe mondiale l’été prochain en la personne de Vinicius en cas de départ du Real Madrid, un club que le Brésilien a rejoint en 2018 en provenance de Flamengo pour 45 millions d’euros à l’époque.