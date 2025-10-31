ICONSPORT_256556_0066

Un arbitre effectue 18.000 paris, crise totale en Turquie

Foot Europeen31 oct. , 10:20
parGuillaume Conte
Le championnat de Turquie truqué, c'est l'accusation lancée par le président de la fédération de football turque. Les arbitres, qui se considèrent comme sous-payés, abusent pour certains des paris sportifs. 
Terrible crise au sein du football turc, qui s’était déjà fait remarquer ces dernières années par des agressions à l’encontre des arbitres, notamment de la part des propriétaires de clubs. Mais cette fois-ci, c’est le président de la fédération de football turque qui a confirmé l’information qui circulait ces dernières semaines. De nombreux arbitres des premières divisions turques gagnent ainsi de l’argent en pariant sur les matchs sur lesquels ils officient. 
Bien évidemment, cela provoque un énorme scandale. Miser sur un pénalty pour une équipe dans un match que l’on arbitre, cela diminue sacrément les risques, mais c’est bien évidemment interdit et illégal. 371 des 571 arbitres des divisions turques possèdent des comptes pour parier, et 152 d’entre eux le font régulièrement. Un arbitre a par exemple à lui seul effectué 18.227 paris sur ces dernières années, et 42 arbitres ont parié plus de 1000 fois depuis la création de leur compte.  
Les vidéos de matchs dont les décisions arbitrales, ou les refus d’aller voir la VAR, explosent ces derniers jours sur les réseaux turcs. 
Les paris sportifs sont une institution en Turquie, et les possibilités sont importantes pour les officiels de se faire plaisir discrètement, comme de miser sur le nombre de cartons jaunes distribués dans un match par exemple. Sept arbitres ayant eu à intervenir en première divisons sont cités. 
Ces derniers mois, des arbitres étrangers ont été sollicités pour officier à la VAR notamment, pour éviter des malversations. Juste avant ces révélations, les arbitres avaient obtenu une revalorisation de leur salaire, de 50 % environ. Les arbitres concernés par ces paris sportifs risquent une exclusion de la fédération, mais cette dernière reste lucide. Le monde des paris sportifs illégaux est bien plus puisant que celui légal, et à ce niveau il est quasiment impossible de savoir quels sont les officiels ayant parié sous le manteau. 
Loading