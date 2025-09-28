UEFA : Israël exclu, c’est une question de jours

L'interdiction pour Israël de participer à des compétitions de football pourrait arriver plus tôt que prévu de la part de l'UEFA.

La pression monte sur les instances du football pour empêcher Israël, l’équipe nationale et ses clubs, de participer aux compétitions européennes. La guerre avec la Palestine, et les bombardements incessants sur Gaza, font réagir la communauté internationale. Récemment, plusieurs pays ont reconnu la Palestine comme un état. Et dans le monde du sport, souvent très neutre sur les questions géopolitiques, plusieurs personnalités ont décidé de prendre la parole.

Paul Pogba signe la tribune des athlètes pour la paix

Athletes 4 Peace (athlètes pour la paix) a ainsi signé une tribune dénonçant le « génocide » à Gaza et demandant que les attaques cessent. Paul Pogba fait partie des signataires de cette requête, tout comme le Marocain Hakim Ziyech par exemple. « Il ne s’agit pas ici de politique ni de prendre parti, mais de justice, d’humanité et des valeurs que le sport prétend incarner. Nous ne pouvons permettre aux nations de blanchir leurs actions illégales et inhumaines à travers le sport », a fait savoir le collectif, qui invite les pays à suivre l’exemple espagnol de protester dans les compétitions où les équipes israéliennes participent.

Et ce dimanche, le Times fait une révélation étonnante, soulignant que l’UEFA était en train de pencher vers une exclusion d’Israël des compétitions qu’elle organise. Une majorité des membres de son comité exécutif serait favorable à cette mesure, ce qui pourrait déboucher sur une décision spectaculaire dans les prochains jours. Notamment dans les Coupes d’Europe et les éliminatoires à la Coupe du monde 2026, où Israël est au coude à coude avec l’Italie dans son groupe.