ICONSPORT_252090_0083

UEFA : Israël exclu, c’est une question de jours

Foot Europeen28 sept. , 21:40
parGuillaume Conte
0
L'interdiction pour Israël de participer à des compétitions de football pourrait arriver plus tôt que prévu de la part de l'UEFA. 
La pression monte sur les instances du football pour empêcher Israël, l’équipe nationale et ses clubs, de participer aux compétitions européennes. La guerre avec la Palestine, et les bombardements incessants sur Gaza, font réagir la communauté internationale. Récemment, plusieurs pays ont reconnu la Palestine comme un état. Et dans le monde du sport, souvent très neutre sur les questions géopolitiques, plusieurs personnalités ont décidé de prendre la parole. 

Paul Pogba signe la tribune des athlètes pour la paix

Athletes 4 Peace (athlètes pour la paix) a ainsi signé une tribune dénonçant le « génocide » à Gaza et demandant que les attaques cessent. Paul Pogba fait partie des signataires de cette requête, tout comme le Marocain Hakim Ziyech par exemple. « Il ne s’agit pas ici de politique ni de prendre parti, mais de justice, d’humanité et des valeurs que le sport prétend incarner. Nous ne pouvons permettre aux nations de blanchir leurs actions illégales et inhumaines à travers le sport », a fait savoir le collectif, qui invite les pays à suivre l’exemple espagnol de protester dans les compétitions où les équipes israéliennes participent. 
Et ce dimanche, le Times fait une révélation étonnante, soulignant que l’UEFA était en train de pencher vers une exclusion d’Israël des compétitions qu’elle organise. Une majorité des membres de son comité exécutif serait favorable à cette mesure, ce qui pourrait déboucher sur une décision spectaculaire dans les prochains jours. Notamment dans les Coupes d’Europe et les éliminatoires à la Coupe du monde 2026, où Israël est au coude à coude avec l’Italie dans son groupe. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271222_0110
Premier League

« C’est vrai », il confirme toutes les rumeurs

Milan
Serie A

Serie A : Le Milan AC tape Naples et passe leader

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

Lens Rennes Blas Thauvin
Ligue 1

L1 : Lens frustre Rennes à 10 contre 11

Fil Info

23:00
« C’est vrai », il confirme toutes les rumeurs
22:44
Serie A : Le Milan AC tape Naples et passe leader
22:41
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
22:40
L1 : Lens frustre Rennes à 10 contre 11
22:30
Benzema abandonné 100 millions, José Mourinho le vaut bien
22:00
Atlético-Real : Griezmann savoure sa revanche sur Mbappé
21:20
Le PSG envoie Dembélé au Qatar
21:00
OM : Il coûte des millions, Riolo en a marre d'attendre
20:30
« Des gens qui n’ont pas la compétence », le LOSC enrage contre l’arbitrage

Derniers commentaires

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake oui oui 🤣🤣

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Rires d'accord, tu es trop ivre. Je clos l'échange pour ce soir, repose toi.

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake oui oui 🤣

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

On verra ce qu'il dira, n'aie pas peur de lui poser la question gentiment. Buveur, rires.

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Rires, oui oui le buveur. Pose ta bouteille et quand tu seras calmé tu te regarderas à nouveau nos matchs, et tu verras, après il faut dire qu'à part crier au loup tu ne suis pas vraiment le football.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading