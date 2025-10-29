ICONSPORT_270916_0321
Vinicius Junior

Real : Vinicius Junior fait son mea culpa

Foot Europeen29 oct. , 13:40
parQuentin Mallet
1
Remplacé à près de 20 minutes de la fin du temps réglementaire lors du dernier Clasico face au FC Barcelone alors qu'il était sans aucun doute le meilleur joueur sur le terrain côté Real Madrid, Vinicius Junior avait fait part de sa colère envers son entraineur. Quelques jours plus tard, il sort du silence.
Le premier Clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone aurait pu être un moment de joie pour les Merengue. Toutefois, la victoire 2-1 assez convaincante du Real a légèrement été éclipsée par l'actualité de Vinicius Junior. Sorti à la 72e minute par Xabi Alonso, le Brésilien a quitté le terrain rempli de rage et est parti directement aux vestiaires tout en hurlant en direction de son banc. Trois jours après le match, le numéro 7 madrilène est officiellement sorti du silence.
« Aujourd’hui, je tiens à présenter mes excuses à tous les Madridistas pour ma réaction lorsque j’ai été remplacé lors du Clásico. Comme je l'ai déjà fait en personne lors de l'entraînement d'aujourd'hui, je tiens également à présenter à nouveau mes excuses à mes coéquipiers, au club et au président. Parfois, la passion prend le dessus car je veux toujours gagner et aider mon équipe. Mon esprit de compétition découle de l'amour que je porte à ce club et à tout ce qu'il représente. Je promets de continuer à me battre à chaque seconde pour le bien du Real Madrid, comme je l'ai fait depuis le premier jour », a déclaré Vinicius Junior sur son compte X. Un long message d'excuses dans lequel ne figure pas Xabi Alonso...
1
Derniers commentaires

L'OL fonce sur Endrick, la star du Real dit oui

commence pas a parler tu en sais rien du tout mdr

L'OL fonce sur Endrick, la star du Real dit oui

ENFIN! C’est le joueur qu’il nous manque, j’attendais l’info avec impatience

L'OL fonce sur Endrick, la star du Real dit oui

Oui c'est vrai. Après il est question de payer son salaire + 4,5M en prêt payant.

L'OL fonce sur Endrick, la star du Real dit oui

Perso,il aura plus de temps de jeu à Lyon qu'à Marseille...

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Rires, bien sûr, j'ai même été voir du coté des bus pensant que tu étais venu par ce biais... Ahlala, tes descriptions de photos Google étaient parfaites oui, rires. D'ailleurs comme véritable preuve, une image de ton billet aurait suffit mais bizarrement tu ne l'as pas gardé, comme c'est étrange, rires. Allez va, Greg Roi te croit, c'est bien là l'essentiel hein, rires.

Loading