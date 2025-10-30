Real : Vinicius viré du onze, Xabi Alonso va oser

Remplacé lors du Clasico remporté (2-1) dimanche dernier, Vinicius Junior a menacé de quitter le Real Madrid. Son comportement n’a pas plu à la direction madrilène, ni à l’entraîneur Xabi Alonso qui prévoit de ne pas le titulariser contre le FC Valence samedi. Si la décision n’est pas décrite comme une sanction, le Brésilien risque de l’interpréter à sa manière.

Coach ? Moi ? C'est toujours moi ! Je vais quitter l'équipe, mieux vaut que je parte », a lâché le Merengue devant les caméras. Vinicius Junior a encore dérapé. Remplacé à la 72e minute du Clasico dimanche dernier, l’ailier du Real Madrid a vu rouge. Le Brésilien a ouvertement menacé de quitter la Maison Blanche à cause du traitement infligé par l’entraîneur Xabi Alonso. «», a lâché le Merengue devant les caméras.

Trois jours plus tard, la polémique ayant fait pas mal de bruit, Vinicius Junior a dû se sentir obligé de présenter ses excuses sur les réseaux sociaux. Difficile de dire si l’initiative a rassuré ses supérieurs. En tout cas, la direction a choisi de laisser Xabi Alonso régler cette affaire. L’entraîneur du Real Madrid va donc décider lui-même si son numéro 7 doit être sanctionné pour son mauvais comportement dans l’une, si ce n’est l’affiche la plus regardée dans le monde. Les prochaines compos de l’Espagnol sont donc très attendues.

V. Júnior Brésil • Âge 25 • Attaquant Friendly International Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 10 Buts 5 Passes décisives 4 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

A ce sujet, le média Defensa Central affirme que Vinicius Junior pourrait débuter le match de Liga contre le FC Valence sur le banc des remplaçants samedi. La source précise néanmoins qu’il ne s’agirait pas d’une punition. Xabi Alonso et son staff technique se projettent déjà sur le choc face à Liverpool mardi en Ligue des Champions. L’objectif serait de doser le temps de jeu de certains éléments. Reste à savoir si l’explication tiendra la route auprès de Vinicius Junior, loin d’être le Madrilène le plus utilisé depuis le début de la saison.