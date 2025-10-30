ICONSPORT_270916_0321
Vinicius Junior

Real : Vinicius viré du onze, Xabi Alonso va oser

Liga30 oct. , 17:02
parEric Bethsy
0
Remplacé lors du Clasico remporté (2-1) dimanche dernier, Vinicius Junior a menacé de quitter le Real Madrid. Son comportement n’a pas plu à la direction madrilène, ni à l’entraîneur Xabi Alonso qui prévoit de ne pas le titulariser contre le FC Valence samedi. Si la décision n’est pas décrite comme une sanction, le Brésilien risque de l’interpréter à sa manière.
Vinicius Junior a encore dérapé. Remplacé à la 72e minute du Clasico dimanche dernier, l’ailier du Real Madrid a vu rouge. Le Brésilien a ouvertement menacé de quitter la Maison Blanche à cause du traitement infligé par l’entraîneur Xabi Alonso. « Coach ? Moi ? C'est toujours moi ! Je vais quitter l'équipe, mieux vaut que je parte », a lâché le Merengue devant les caméras.
Trois jours plus tard, la polémique ayant fait pas mal de bruit, Vinicius Junior a dû se sentir obligé de présenter ses excuses sur les réseaux sociaux. Difficile de dire si l’initiative a rassuré ses supérieurs. En tout cas, la direction a choisi de laisser Xabi Alonso régler cette affaire. L’entraîneur du Real Madrid va donc décider lui-même si son numéro 7 doit être sanctionné pour son mauvais comportement dans l’une, si ce n’est l’affiche la plus regardée dans le monde. Les prochaines compos de l’Espagnol sont donc très attendues.
V. Júnior

V. Júnior

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant

Friendly International

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs10
Buts5
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
A ce sujet, le média Defensa Central affirme que Vinicius Junior pourrait débuter le match de Liga contre le FC Valence sur le banc des remplaçants samedi. La source précise néanmoins qu’il ne s’agirait pas d’une punition. Xabi Alonso et son staff technique se projettent déjà sur le choc face à Liverpool mardi en Ligue des Champions. L’objectif serait de doser le temps de jeu de certains éléments. Reste à savoir si l’explication tiendra la route auprès de Vinicius Junior, loin d’être le Madrilène le plus utilisé depuis le début de la saison.
0
Derniers commentaires

OM : Des doutes sur son avenir, De Zerbi refait le coup

Greenwood était plutôt pas mal quand il avait été placé dans l'axe, je ne sais plus quel match. Vu son activité défensive sur le coté autant le mettre dans l'axe et il a la technique pour être un 10 je pense. Gomes je ne suis pas fan, autant dans les matchs de prépa il pouvait être intéressant autant depuis il a disparu. Tout comme CJ ...

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Vu que chaque defaite de l OM est due a un arbitre different va falloir les chercher en Mongolie maintenant, il ne doit plus rester beaucoup d arbitres que les Marseillais n ont pas pris en grippe ...^^

Scandale arbitral à Paris FC-OL, La Chaine L’Equipe félicite Lyon

Bé erreur, l'OM en avait eu 2, l'année dernière ou ils nous ont gagné 2/3, Balerdi 5mn de jeu et cette année 30mn ... Et si un jouer mérite un rouge que se soit à 1mn il doit le prendre... C'est débile ton comm là...

Scandale arbitral à Paris FC-OL, La Chaine L’Equipe félicite Lyon

aaaahhhh le blaireau dans toute sa splendeur. Ca fonctionne aussi.. Quelle intervention de ta part...

Alerte rouge à l'OM, les joueurs ont le melon

Ce message vous a été offert par la troll company.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading