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Thibaut Courtois

Real : C'est la grosse tuile pour Thibaut Courtois !

Foot Europeen19 mars , 17:20
parQuentin Mallet
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D'abord présenté comme une simple gêne musculaire à l'issue de la rencontre face à Manchester City, le pépin physique de Thibaut Courtois est finalement un très gros coup dur pour lui et le Real Madrid, alors qu'un forfait de six semaines est annoncé.
Victorieux lors de la double confrontation face à Manchester City, le Real Madrid connait une fête mitigée. En cause, la blessure de l'un de ses joueurs les plus importants, Thibaut Courtois. Après des examens plus poussés réalisés ce jeudi matin, le verdict est tombé : le portier belge souffre d'une lésion musculaire au rectus femoris du quadriceps droit. La conséquence est grande puisqu'il doit d'office déclarer forfait pour les six prochaines semaines, indique le quotidien espagnol AS.
Une telle convalescence l'oblige donc à manquer des prochaines échéances particulièrement importantes. S'il ne revient pas plus vite que prévu, il manquera le prochain match contre l'Atlético de Madrid, l'aller-retour face au Bayern Munich, une éventuelle demi-finale de Ligue des champions, voire un Clasico face au FC Barcelone le 10 mai prochain. Un très gros coup dur pour celui qui tenait la barraque, avec Kylian Mbappé de l'autre côté de la formation madrilène.
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super ... notre meilleur DC ... bj Niak

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Il faisait écho à la semaine dernière bande de crétins, concernant le coup donné par Tagliafico il a admis juste après que c'était bien réel.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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