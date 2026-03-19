Real : C'est la grosse tuile pour Thibaut Courtois !

D'abord présenté comme une simple gêne musculaire à l'issue de la rencontre face à Manchester City, le pépin physique de Thibaut Courtois est finalement un très gros coup dur pour lui et le Real Madrid, alors qu'un forfait de six semaines est annoncé.

Victorieux lors de la double confrontation face à Manchester City, le Real Madrid connait une fête mitigée. En cause, la blessure de l'un de ses joueurs les plus importants, Thibaut Courtois. Après des examens plus poussés réalisés ce jeudi matin, le verdict est tombé : le portier belge souffre d'une lésion musculaire au rectus femoris du quadriceps droit. La conséquence est grande puisqu'il doit d'office déclarer forfait pour les six prochaines semaines, indique le quotidien espagnol AS.

Une telle convalescence l'oblige donc à manquer des prochaines échéances particulièrement importantes. S'il ne revient pas plus vite que prévu, il manquera le prochain match contre l'Atlético de Madrid, l'aller-retour face au Bayern Munich, une éventuelle demi-finale de Ligue des champions, voire un Clasico face au FC Barcelone le 10 mai prochain. Un très gros coup dur pour celui qui tenait la barraque, avec Kylian Mbappé de l'autre côté de la formation madrilène.