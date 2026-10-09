Officiel : La Turquie vire Vincenzo Montella

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Foot Europeen
parGuillaume Conte
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Après une Coupe du monde catastrophique, la Turquie continue de toucher le fond. Battus par la France, la Belgique et l’Italie à deux reprises, les Turcs sont quasiment assurés d’être derniers de leur poule de Ligue des Nations. Vincenzo Montella a fini par en faire les frais en étant remercié de son poste ce vendredi. Aykut Kocaman et Arda Turan sont cités comme ses possibles successeurs. 
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tjrr

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