Officiel : La Turquie vire Vincenzo Montella

Après une Coupe du monde catastrophique, la Turquie continue de toucher le fond. Battus par la France, la Belgique et l’Italie à deux reprises, les Turcs sont quasiment assurés d’être derniers de leur poule de Ligue des Nations. Vincenzo Montella a fini par en faire les frais en étant remercié de son poste ce vendredi. Aykut Kocaman et Arda Turan sont cités comme ses possibles successeurs.