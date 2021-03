Eur : Le nouveau Haaland débarque en force, c’est son cousin !

Dans : Foot Europeen.

Considéré comme l’un des futurs cracks du football mondial, Erling Braut Haaland aura bientôt un concurrent qui lui ressemble aussi bien physiquement que sportivement. Et pour cause, il s’agit de son tout jeune cousin Albert Braut Tjaaland qui affole déjà les compteurs en Norvège.

C’est une évidence, les plus belles années de Cristiano Ronaldo (36 ans) et de Lionel Messi (33 ans) sont derrière eux. Les deux meilleurs joueurs de la dernière décennie se rapprochent inévitablement de la fin de leur carrière et n’en déplaise au Portugais, qui se considère encore en pleine forme, les observateurs sont déjà à la recherche de leurs successeurs. En réalité, on les a peut-être identifiés puisque les attaquants du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund, Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Braut Haaland (20 ans), évoluent déjà à un niveau ahurissant !

Mais parce que tout va très vite dans le monde du football, les deux futurs cracks pourraient bien être concurrencés par un nouveau phénomène encore plus jeune. Il s’agit d’un buteur au grand gabarit (1,86m), puissant, rapide, habile techniquement et au sang-froid redoutable dans la surface. La description rappelle forcément Haaland. Et ce n’est pas un hasard puisque ce jeune talent de 17 ans n’est autre qu’Albert Braut Tjaaland, à savoir le cousin de l’avant-centre du BvB qui empile les buts avec Molde. En effet, le plus jeune des deux Norvégiens totalise 64 buts en 37 matchs avec son équipe de jeunes en troisième division, soit une moyenne de 1,72 but par rencontre ! Des statistiques qui n’ont sûrement pas échappé aux clubs à l’affût de pépites…