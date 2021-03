PSG : Les Enfoirés version Foot supplient Mbappé

Dans : PSG.

Kylian Mbappé ne doit pas quitter le PSG, c'est le message d'une version particulière de la troupe des Enfoirés.

Le timing est excellent, le message savoureux et drôle et la signification n’est pas anodine. A l’heure où le traditionnel concert des Enfoirés sera diffusé sur TF1 ce vendredi soir, l’hymne des « Restos du coeur » a été repris par les trublions du PAF sportif pour retenir Kylian Mbappé en Ligue 1. Le prodige du PSG hésite clairement à prolonger ou non son contrat, mais Julien Cazarre, Sébastien Thoen, ou Paul de Saint-Sernin, ont pris le micro pour convaincre la superstar de l’équipe de France de ne surtout pas rejoindre le Real Madrid cet été. Dans une vidéo publiée sur le compte de Winamax, la bande des « Sopronos » qui avait provoqué de gros remous chez Canal+, avec notamment le limogeage pur et simple de Sébastien Thoen puis de Stéphane Guy, a de nouveau frappé. Le message est beaucoup plus léger cette fois-ci, même si bien évidemment, comme il sait le faire, Julien Cazarre ne manque pas de torpiller la Ligue 1, son niveau de jeu et ses clubs qui ne font pas toujours rêver.

"Ok c'est pas Bernabeu 🎵

Gaston-Gérard, le Roudourou, mais c'est sympa Francis-Le-Blé... 🎤

Reste avec nous, Kylian Mbappééééé ! 🎶" pic.twitter.com/5a09JZLMTn — Winamax Sport (@WinamaxSport) March 4, 2021

« Aujourd'hui, on n'a plus le choix pour refourguer nos droits, des branlées et des matchs en bois. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, il vaut que dalle notre championnat. OK c'est pas Bernabeu, Gaston-Gérard, le Roudourou, reprennent-ils tous en chœur, mais c'est sympa Francis-Le Blé, reste avec nous Kylian Mbappé », balances ainsi les auteurs de ce clip qui démontre en tout cas que, s’il est parfois critiqué, Kylian Mbappé reste une vedette de notre championnat et que son départ ferait clairement du mal à la Ligue 1. Reste à savoir si, comme pour les vrais Enfoirés, les bénéfices de clip ou des éventuels concerts à venir de la troupe, iront aider les clubs de Ligue 1 souvent annoncés au bord de la faillite…