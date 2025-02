Neymar enrage encore d'avoir signé au PSG

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

En 2017, Neymar quittait le FC Barcelone pour s’engager avec le Paris Saint-Germain dans le cadre du transfert du siècle. Près de 8 ans plus tard, il regrette amèrement sa décision.

Après un passage complètement raté à Al-Hilal, Neymar a fait son grand retour à Santos. Titulaire indiscutable depuis qu’il porte à nouveau le maillot de son club formateur, le Brésilien pense déjà à l’avenir. En retournant dans son pays natal, la star auriverde ne s’est engagée que pour une durée de six mois. Si son contrat marque autant les esprits, c’est parce qu’il prendra fin en plein milieu de la saison brésilienne... mais au coup de sifflet final de celle européenne. Forcément, il n’en fallait pas plus pour alimenter de nouvelles rumeurs. Les dernières en date ? Neymar aurait pour projet de revenir jouer au FC Barcelone. Plusieurs raisons expliquent son choix, dont une qui ne fera pas plaisir aux supporters du Paris Saint-Germain.

Neymar regrette sa signature à Paris

Messi et Neymar de retour au Barça, ça devient dément https://t.co/EEaTAi6b2M — Foot01.com (@Foot01_com) February 25, 2025

Plusieurs facteurs pousseraient Neymar à vouloir revenir au FC Barcelone. Selon Fichajes, l'international brésilien estime que son départ au Paris Saint-Germain ne lui a pas permis d’atteindre les objectifs personnels qu’il s’était fixés. À comprendre entre les lignes, au moins un Ballon d’Or. Son passage en Catalogne a indéniablement été le plus marquant de sa carrière. Il a formé un trio légendaire avec Lionel Messi et Luis Suárez, a été un très grand nombre de fois décisif et a remporté tous les trophées possibles avec son club. À tel point qu’il regrette d’être parti du Barça à l’été 2017 et estime au final que c'était une mauvaise décision pour sa carrière.

Un départ qui lui laisse donc une certaine amertume. Avec le PSG, il aura connu un trop grand nombre de blessures importantes, lesquelles lui ont coupé l’herbe sous le pied. En tout cas, les supporters parisiens apprécieront. Et Neymar ne pourra s'en prendre qu'à lui-même, car même son père a toujours confié qu'il s'était opposé à son départ pour Paris, avant de s'incliner devant la volonté de son fils d'écrire sa propre histoire au pied de la Tour Eiffel.