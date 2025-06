Maignan à Chelsea, c'est beaucoup trop cher

Sous contrat jusqu'en juin 2026, Mike Maignan pourrait quitter l'AC Milan dès cet été. Le portier tricolore est dans le viseur de Chelsea mais les Blues ne veulent pas foncer tête baissée tant que le prix demandé sera aussi élevé.

La situation contractuelle de Mike Maignan pousse l'AC Milan à réfléchir à l'avenir de sa hiérarchie des gardiens de but. A son arrivée en 2021, l'ancien portier du LOSC avait signé un contrat de cinq ans portant jusqu'au 30 juin 2026. A l'approche de la fin de son bail, aucun accord pour une prolongation n'a été trouvé. Pour éviter de le laisser partir libre, comme ils avaient fait avec Gianluigi Donnarumma juste avant lui, les dirigeants rossoneri sont contraints de le vendre cet été. Conscient de cette opportunité, Chelsea a tenté sa chance, sauf qu'un désaccord majeur concernant le prix demandé a mis un gros coup de frein aux négociations.

🚨🔵 Chelsea and AC Milan are not close on valuation for Mike Maignan.



AC Milan want around €30m; Chelsea won’t pay that as #CFC value Maignan at €10m being out of contract in 2026.



Chelsea won’t wait longer than Monday as they’re also happy with 4 goalkeepers in their squad. pic.twitter.com/1VA2dRIZKN