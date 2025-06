PSG ‍: Donnarumma, un divorce à cause de Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Gianluigi Donnarumma ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait au PSG. Le portier italien est en fin de contrat en juin 2026 mais ne trouve pas d'accord avec le club de la capitale pour prolonger son bail.

Le PSG a pu compter sur un grand Gianluigi Donnarumma pour s'offrir la première Ligue des champions de son histoire. Le club de la capitale aimerait prolonger son portier italien, en fin de contrat en juin 2026. Le sentiment est partagé par l'ancien de l'AC Milan, qui veut continuer avec les champions d'Europe en titre. Problème, toutes les parties concernées ne trouvent pas d'accord au niveau du salaire de l'Italien. Et ça pourrait finir par jouer des tours au gardien de but. Surtout que le Paris Saint-Germain voudrait même baisser les émoluments qu'il touche actuellement dans la capitale française.

Donnarumma, ça se complique pour tout le monde

Selon les informations de Foot Mercato, la nouvelle politique salariale mise en place par Luis Campos ne joue pas en faveur de Donnarumma. Elle repose maintenant sur la performance. « A Paris, une partie du salaire – qui peut représenter jusqu’à un tiers des revenus des joueurs – dépend du nombre de matchs disputés sur une saison et un système de paliers établit une rémunération variable. Avec un salaire évolutif au fil des saisons et estimé actuellement à environ 10 millions d’euros par an, Donnarumma se voit donc désormais proposer un salaire éloigné de ce qu’il touche actuellement », souligne notamment le média français. Si Donnarumma devait quitter le Paris Saint-Germain, il ne manquerait pas de clubs intéressés. C'est le cas du Bayern Munich, du Real Madrid ou encore de Manchester City. Le PSG apprécie de son côté Lucas Chevalier, qui pourrait finir par remplacer l'Italien. Mais on en est encore loin.