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France-Turquie : La compo probable des Bleus

France-Turquie : La compo probable des Bleus

Equipe de France
parClaude Dautel
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Selon la dernière mise en place tactique à la veille de France-Turquie, qui aura lieu dimanche à Bordeaux, l'équipe de France devrait se présenter dans la composition suivante.
Equipe de France
Maignan - Diouf, Jacquet, Konaté, Truffert - Zaire-Emery, Da Cunha, Camavinga ou Cherki - Olise, Mbappé, Barcola
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