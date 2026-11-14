France-Turquie : La compo probable des Bleus

Selon la dernière mise en place tactique à la veille de France-Turquie, qui aura lieu dimanche à Bordeaux, l'équipe de France devrait se présenter dans la composition suivante.

Equipe de France

Maignan - Diouf, Jacquet, Konaté, Truffert - Zaire-Emery, Da Cunha, Camavinga ou Cherki - Olise, Mbappé, Barcola