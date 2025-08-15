Le PSG n’a pas passionné, l’UEFA veut tout changer

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

Remportée par le Paris Saint-Germain mercredi, la Supercoupe d’Europe pourrait subir une reforme dans les prochaines années. L’UEFA envisage de modifier le format et d’en faire un tournoi opposant quatre équipes. Une formule similaire à celle de la Supercoupe d’Espagne.

Les acteurs ont beau multiplier les coups de gueule, les instances ne cessent d’alourdir les calendriers. Au risque de nuire à la santé des joueurs, les décideurs du football mondial continuent de privilégier l’aspect financier. Nouvelle illustration avec le projet de l’UEFA. L’organisme dirigé par Aleksander Ceferin envisage une réforme de la Supercoupe d’Europe. La compétition remportée par le Paris Saint-Germain face à Tottenham (2-2, 4-3 tab) mercredi n’opposerait plus simplement le vainqueur de la Ligue des Champions à l’équipe titrée en Ligue Europa.

Selon les informations du Telegraph, l’idée serait d’organiser un tournoi à quatre participants qui s’affronteraient dans deux demi-finales, puis lors d’une finale. A noter que cette nouvelle formule ne se jouerait pas en Europe. Elle serait plutôt délocalisée aux Etats-Unis ou au Moyen-Orient, sans doute afin de générer davantage de bénéfices. C’est aussi l’option choisie par l’Espagne pour sa Supercoupe depuis quelques années. Les pensionnaires de Liga s’affrontent eux aussi dans un Final Four en Arabie Saoudite.

L'UEFA se fiche des critiques

En ce qui concerne la Supercoupe d’Europe, l’idée de ce nouveau format avait déjà été proposée dans un document de l’UEFA datant de l’année 2022. L’instance imaginait en faire un « tournoi d’ouverture » avant la Ligue des Champions. On pensait le projet abandonné. Mais il pourrait bien réapparaître à l’occasion du prochain appel d’offres pour les droits TV des compétitions européennes. Autant dire que cette addition de matchs, en plus de la délocalisation envisagée, s’expose à de nouvelles critiques. Ces mêmes commentaires entendus suite aux réformes du Mondial des clubs et de la Coupe du monde.