Indice UEFA ‍: Nice fait honte à la France, c'est le scandale

Par Corentin Facy

L’OGC Nice est très mal parti pour se qualifier en Ligue des Champions cette saison après sa défaite 0-2 contre le Benfica Lisbonne au match aller du premier tour de barrage ce mercredi soir.

Entre l’OGC Nice et la coupe d’Europe, on ne peut pas vraiment dire que ce soit une grande histoire d’amour ces dernières années. L’an passé, le parcours du Gym en Europa League avait provoqué la colère des amoureux du football français. L’équipe de Franck Haise avait lamentablement terminé 35e sur 36 équipes avec seulement trois points (0 victoire, 3 nuls, 5 défaites). Débarrassés de toute coupe d’Europe, les coéquipiers de Dante ont pu se concentrer sur la Ligue 1 et ont réussi à décrocher la 4e place synonyme de barrage pour la Ligue des Champions.

LdC : Benfica assomme Nice dès le match aller https://t.co/5qDkqIZtlE — Foot01.com (@Foot01_com) August 6, 2025

Nice était opposé ce mercredi au Benfica Lisbonne et sans surprise, ce sont les Portugais qui ont remporté cette première manche (0-2). Un match de plus qui montre que Nice n’est pas compétitif sur la scène européenne, ce qui n’a pas manqué de provoquer de vives réactions sur les réseaux sociaux. « Mais Nice à part enc… le coef UEFA ils font quoi concrètement ? » se désole un internaute en réponse à un tweet terrible d’Actu Ligue 1, qui révèle que l’OGC Nice n’a gagné aucun de ses 11 derniers matchs de coupe d’Europe.

Nice et l'Europe, une histoire compliquée

Un tweet sévère mais réaliste car lorsque l’on se penche sur le classement UEFA, Nice est 90e avec seulement 17.000 points rapportés pour la France, loin derrière Rennes, Monaco, Marseille, Lyon, Lille et le Paris Saint-Germain. « Mais quand on dit que Nice n'a aucun ADN européen et qu'on a 0 confiance en eux, c'est pas pour rien. Regardez leur bilan, il est CATASTROPHIQUE comparé aux autres clubs français », « Déjà que l’effectif était mid, sans Guessand ça va être dur » ou encore « C’est l’Europe qui n’aime pas Nice » peut-on lire sur X, où personne n’est tendre avec l’équipe de Franck Haise. Le Gym n’est pourtant pas (encore) éliminé des barrages de Ligue des Champions puisque le match retour à Lisbonne se jouera mardi prochain à 21 heures au Portugal.