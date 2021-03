Le PSG et City virés par l'UEFA, l'Espagne en rêve

Dans : Foot Europeen.

Idéalement parti pour continuer son aventure en Ligue des Champions après sa victoire 4-1 à Barcelone au match aller, le PSG est pour le moment dans la peau du bourreau d’un ténor espagnol.

Une sortie rapide d’un candidat régulier au titre européen ces dernières années, qui continue de souffrir. C’est aussi le cas du Real Madrid, qui a par exemple pris la porte face à Manchester City la saison passée. Deux résultats qui ont le don d’agacer en Espagne, et notamment le truculent président de la Ligue Javier Tebas. Dans un entretien au Daily Mail, ce dernier a exigé de l’UEFA qu’elle applique réellement le fair-play financier et ne laisse pas des clubs dirigés par des états faire absolument ce qu’ils voulaient avec les règles économiques du football. Une attaque déjà entendue par le passé par ce même Javier Tebas, mais cette fois-ci réellement ciblée de manière à interpeller l’instance européenne.

« Les règles du Fair-Play financier ne sont pas les meilleures, mais je serais satisfait si elles étaient simplement respectées et qu’il n’y ait pas des clubs qui les contournent, qu’il n’y ait pas de City ou de PSG. Ces deux clubs ont été plus ou moins punis. Dans le cas de City, c’était une sanction importante et c’est le TAS qui l’a levée. Donc, je ne sais pas si je me soucie plus de l’UEFA ou du TAS. Il y a beaucoup de problèmes avec le TAS, il y a des choses qui se passent lorsque des décisions sont prises qui doivent être le sujet d’une enquête. Et la Ligue espagnole enquêtera. L’UEFA a fait un effort, ça va au TAS et ensuite rien ne se passe », a balancé le dirigeant espagnol, qui fait référence à l’exclusion de Manchester City des Coupes d’Europe, finalement levée il y a un an de cela avant qu’elle ne prenne effet.