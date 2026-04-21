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Thibaut Courtois

LdC, Liga... Le Real a tout perdu le 17 mars

Foot Europeen21 avr. , 20:00
parQuentin Mallet
0
Sorti sur blessure à la mi-temps du match retour de Ligue des champions contre Manchester City le 17 mars dernier, Thibaut Courtois a laissé un immense vide dans les buts du Real Madrid. Ses statistiques comparées à celles de son remplaçant Andriy Lunin prouvent que la saison s'est arrêtée avec son forfait.
Le Real Madrid a remporté sa double confrontation en Ligue des champions face à Manchester City, mais a perdu beaucoup plus gros. Après avoir remporté l'aller (3-0) au Santiago Bernabéu, les Merengue sont allés gagner à l'Etihad Stadium (1-2) et ont assuré leur qualification pour la suite de la compétition. Sauf qu'au retour, Alvaro Arbeloa a perdu Thibaut Courtois sur blessure, alors que le staff médical madrilène lui a diagnostiqué une lésion du quadriceps qui devait l'éloigner pour six semaines.
Un laps de temps suffisamment long qui a suffi à ses coéquipiers pour tout perdre. En son absence, le nombre de buts encaissés a explosé, le Real Madrid a pris trop de retard dans la course au titre, et a été éliminé de la Ligue des champions par le Bayern Munich.

Thibaut Courtois, le forfait de trop

On peut donc le dire : la blessure de Thibaut Courtois est littéralement le tournant majeur de la saison du Real Madrid. Comme le révèlent les statistiques portées par Defensa Central, Andriy Lunin, son remplaçant, a encaissé 19 buts sur les 9 matchs qu'il a disputés cette saison, soit une moyenne de 2,1 buts encaissés par rencontre. Une moyenne beaucoup plus haute que celle du portier belge, lequel n'a concédé en moyenne que 0,9 but par match sur les 41 qu'il a disputés depuis le début de la saison.
Des statistiques révélatrices qui montrent que les hommes d'Alvaro Arbeloa ont perdu gros lorsque leur gardien de but titulaire s'est blessé. Il ne faut toutefois pas minimiser la méforme générale de l'équipe, qui affiche depuis le début de la saison un visage très décevant. En tout cas, depuis que Thibaut Courtois est en convalescence, le Real Madrid n'a remporté qu'un match sur les cinq derniers joués...
T. Courtois

T. Courtois

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2025/2026
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