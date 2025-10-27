Barça : Lamine Yamal mis au repos forcé pour éviter le pire

Ce dimanche en Liga, le Barça s'est logiquement incliné face au Real Madrid. La prestation inachevée de Lamine Yamal ne manque pas de faire parler sur les réseaux sociaux.

Le Barça n'a pas été au niveau ce dimanche lors du Clasico face au Real Madrid. Les joueurs de la capitale espagnole ont mieux géré leurs émotions, bien portés par un Kylian Mbappé des grands jours. Le Real Madrid a également bien contenu Lamine Yamal, qui n'a presque pas existé. Le jeune Espagnol avait pourtant lancé les hostilités les jours précédents ce choc contre le Real Madrid. Et forcément, il n'échappe pas aux critiques après sa performance loin d'un joueur de son standing. Pour certains observateurs, le Blaugrana joue tout simplement trop pour un joueur de son âge et ferait bien de se reposer quelques semaines. Ce n'est pas Tidiany M'Bo qui dira le contraire.

Yamal, le pire est à craindre ?

Sur le plateau de Winamax, le consultant a en effet prévenu concernant Lamine Yamal : « Tous ceux qui pensent que Yamal ne doit pas aller se reposer, vous faites partie du problème. La santé du joueur doit être la priorité absolue du joueur, même sur les intérêts du Barça. Si tu perds ton joueur définitivement, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. La gestion doit être cohérente. (...) Si une saisons complète doit être sacrifiée, il faut le faire. (...). J'étais un des premiers à alerter sur la gestion d'un joueur en croissance. Il y a un aspect traumatique de jouer autant à cet âge. Il y a eu la jurisprudence Pedri en 2021... (...) On l'a retrouvé mais à quel prix ? (...) Arrêtons de penser que sa santé est un paramètre facultatif. On a bousillé R9 de cette manière ».

Lamine Yamal devrait néanmoins encore être de service et ce, très prochainement avec le Barça. Dimanche prochain, les hommes d'Hansi Flick recevront Elche. Très certainement l'équipe parfaite pour se remettre un peu en confiance.