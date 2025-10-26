Real-Barça : Yamal parle trop, les Madrilènes l'adorent

Très peu en vue lors de la défaite de son FC Barcelone dans le Clasico face au Real Madrid ce dimanche (1-2), Lamine Yamal s’est forcément fait chambrer par ses ennemis madrilènes après la rencontre.

« Ils volent, ils se plaignent tout le temps », « La peur ? J'ai laissé la peur dans ma ville natale il y a longtemps », avait notamment partagé l’attaquant du Barça. L’an passé, Lamine Yamal avait chauffé les Clasicos avant de répondre présent sur les terrains, où le Barça avait surclassé voire même humilié le Real à quatre reprises. Pour le premier rendez-vous de la saison entre les meilleurs ennemis du football espagnol, l’international espagnol a donc voulu reprendre une formule gagnante. Tout au long de la semaine, Yamal avait fait monter la pression en chambrant les Merengue sur les réseaux sociaux., avait notamment partagé l’attaquant du Barça.

Sauf que cette fois, la pépite catalane n’a pas du tout été à la hauteur sur le terrain. Bien tenu par Alvaro Carreras, Yamal a eu beaucoup de déchet dans ses passes et ses dribbles, et il n’a jamais réussi à faire la différence sur son côté droit. Sifflé par le Bernabeu à chacune de ses prises de balle, le joueur de 18 ans a été chambré par Dani Carvajal et Vinicius à la fin du match avec un « Parle maintenant ». Si ce chambrage n’était pas forcément le bienvenu sachant qu’il a provoqué un début de bagarre générale, Aurélien Tchouaméni est revenu à froid sur les déclarations d’avant-match de Yamal avec beaucoup plus de calme.

« J’aime bien quand Lamine dit ce genre de choses » - Aurélien Tchouaméni

« Moi, j'aime bien quand Lamine dit ce genre de choses. Je sais qu'il n'y a pas de mauvaise intention. À la fin du match, on a vu des choses entre les joueurs, ça nous aide aussi à être compétitifs. Quand j'étais petit, je voyais ce genre de choses contre le Barça. J'aime ça, ce ne sont que des mots, il n'y a pas de mauvaise intention. Et ça nous a aidé encore un peu plus dans la motivation. Si Lamine veut parler, il n'y a pas de problème. Le match se joue sur le terrain, on a gagné. On est très contents de notre match et on va se projeter sur la suite », a lancé, en zone mixte, le milieu de terrain français, qui sait que le Real a fait taire Yamal sur le terrain avec un grand Kylian Mbappé aux manettes.