L’Ajax vire son entraineur, une surprise pour lui succéder ?

Foot Europeen06 nov. , 19:15
parGuillaume Conte
Dernier de Ligue des Champions avec quatre défaites, un but marqué et 14 encaissés, l’Ajax Amsterdam a décidé de se séparer de son entraineur. John Heitinga, ancien défenseur du club, a pris la porte et la place est pour le moment vacante. La presse néerlandaise évoquait des discussions dans la semaine entre les dirigeants de l’Ajax et Erik Ten Hag, l’ancien entraineur de la formation d’Amsterdam qui n’avait pas réussi à Manchester United par la suite. 
