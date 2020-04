La Belgique met l'UEFA en panique totale !

Dans : Foot Europeen.

La Belgique a été le premier pays européen à se prononcer en faveur de l’arrêt définitif de son championnat.

A l’unanimité des clubs belges, la décision de mettre fin à la saison dès maintenant a été prise. Cela doit encore être ratifié à la mi-avril, mais le FC Bruges sera sacré champion de Belgique, et les autres décisions seront prises en accord avec les parties concernées. Une hantise pour l’UEFA, qui craint par-dessus tout de voir la saison 2019-2020 être stoppée dans d’autres pays, et voir ainsi tout son plan s’écrouler. Certes, dans les grands championnats européens, les droits TV ont une telle importance qu’une telle décision ne pourra pas être prise aussi facilement qu’en Belgique, mais l’instance européenne a tenu à faire savoir sa position ferme.

« C’est d’une importance primordiale que même un évènement majeur comme cette épidémie n’empêche pas nos compétitions de se décider sur le terrain, en accord avec le règlement pour permettre aux titres sportifs d’être décernés sur la base du résultat. En tant que leader responsable de notre sport, c’est ce dont nous devons nous assurer jusqu’à ce qu’il reste la moindre possibilité et tant qu’une solution est disponible sur le plan du planning, de l’organisation et des règlements. Nous pensons que le football va redémarrer dans le ou les mois à venir, en accord avec les autorités publiques. Abandonner les compétitions nationales, à ce moment, parait prématuré et injustifié », a balancé l’UEFA dans un courrier adressé aux fédérations de ses 55 pays membres, et que s’est procuré Sky Sports. Un message qui est destiné aux pays qui envisagent désormais d’arrêter leur championnat, comme c’est le cas aux Pays-Bas également.