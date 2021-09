L’UEFA fait la morale à la FIFA, ça va mal finir

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

L’instance mondiale du football a visiblement décidé de passer en force pour instaurer une Coupe du monde tous les deux ans.

Rien n’est encore décidé, mais la FIFA fait une campagne mondiale à coups de communication, de sondages et de promesses de retombées économiques, pour séduire les petits pays et leur promettre des Coupes du monde à 48 équipes tous les deux ans. En Europe, le désaccord est majeur et l’UEFA a communiqué à ce sujet ce mercredi. Dans la manière comme dans la faisabilité, la FIFA part en vrille dénonce l’instance européenne.

« Une consultation appropriée, plutôt que des annonces dans les médias, est nécessaire pour évaluer l'impact et les conséquences d'un changement radical potentiel. [...] L'UEFA est déçue de la méthodologie adoptée, qui a jusqu'à présent conduit à ce que des projets de réforme radicale soient communiqués et ouvertement promus avant d'avoir eu la possibilité, avec d'autres parties prenantes, de participer à une quelconque réunion de consultation », a expliqué l’UEFA, prête à monter au créneau pour défendre son calendrier. Officiellement, l’instance de Ceferin défend aussi les joueurs pour leur permette de souffler, mais avec la création de nouvelles compétitions en permanence, de la Ligue des Nations à la Conférence League, à l’agrandissement à venir de la Ligue des Champions et l’augmentation du nombre de participants à l’Euro, l’UEFA n’est pas forcément la mieux placée pour donner des leçons.