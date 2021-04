SuperLigue : Agnelli dans la sauce, démission démentie

Dans : Serie A.

Les informations incroyables se succèdent ce mardi soir, et notamment chez les ardents défenseurs de la SuperLigue.

Après Ed Woodward, dont la démission serait toujours évoquée comme l’explique ESPN du côté de Manchester United, c’est à la Juventus Turin que les choses s’emballent. Andrea Agnelli, président de la Juventus Turin et grand manitou de la création de cette épreuve, aurait lui aussi prévu de présenter sa démission au comité directeur, annonce la BBC. Le dirigeant italien, administrateur de la Fiat et d’Exor et président de la Juventus depuis 2010, avait décidé de tout lâcher pour se concentrer sur la SuperLigue, et voit donc le boomerang de l’échec de cette compétition lui revenir en pleine face. Selon les médias italiens, cette démission n’a pas été confirmée chez les dirigeants de la Juventus pour le moment. Un démenti en « off » aurait même été effectué pour calmer les rumeurs, sans véritable succès.

Comme évoqué précédemment, Ed Woodward a en premier décidé de quitter son poste de président de Manchester United. Le dirigeant des Red Devils fait les frais de sa volonté de s’engager à tout prix dans la SuperLigue, et son départ pourrait bien provoquer la mise en vente de MU. En effet, la presse anglaise évoque la volonté de la famille Glazer, propriétaire du club, de prendre les décisions qui s’imposent face à ce revirement, et de chercher désormais un nouvel acquéreur.