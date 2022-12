Sa déclaration d’amour, Rabiot choisit le timing parfait

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Avant le quart de finale du Mondial 2022 contre l’Angleterre, le Français Adrien Rabiot a évoqué son avenir. Le milieu bientôt en fin de contrat à la Juventus Turin s’est dit fan de la Premier League, dont les pensionnaires le verront forcément à l’œuvre samedi soir.

Sur la lancée de son début de saison, Adrien Rabiot enchaîne les bonnes performances pendant la Coupe du monde au Qatar. Le milieu de l’équipe de France s’est rendu indispensable dans les plans du sélectionneur Didier Deschamps. Ses prestations remarquées lui donneront sûrement l’embarras du choix l’été prochain, lorsque le joueur de la Juventus Turin, s’il ne prolonge pas d’ici là, se retrouvera à la fin de son contrat.

Le bon souvenir anglais de Rabiot

Après Manchester United, d’autres pensionnaires de Premier League pourraient tenter leur chance. Ce qui ne déplairait pas à Adrien Rabiot suite à son passage en formation à Manchester City. « C'était une très bonne expérience même si je n'y ai même pas fait une année, s’est souvenu l’international français en conférence de presse. Mais je m'y suis très bien senti, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère qu'il y avait autour du football, on sent que c'est vraiment autre chose par rapport à la France ou même l'Italie. »

🏆 #beINFWC2022 #beINBLEUS

🎙 Adrien Rabiot : "Il y a pas mal d'équipes anglaises dans lesquelles j'aimerais évoluer" pic.twitter.com/YbzXTv8miI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 7, 2022

« J'ai toujours dit que j'aimerais jouer en Angleterre dans ma carrière, a poursuivi l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Est-ce que ce sera à la fin de mon contrat à la Juventus Turin ? Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai cette envie et cet objectif d'évoluer en Premier League. Je n'ai pas d'équipe favorite en Angleterre, il n'y a pas vraiment d'équipe où je me dis que j'aimerais forcément évoluer là-bas. C'est surtout le championnat, son niveau et le style de jeu qui, je pense, correspondent plus à mes qualités. » Une grande performance face aux Anglais samedi pourrait lui offrir l’opportunité souhaitée.