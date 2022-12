Paul Pogba, le scandale de trop pour les fans de la Juventus

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis son retour à la Juve l'été dernier, Paul Pogba n'a joué aucun match. Victime de blessures, le champion du monde commence à agacer les fans de la Vieille Dame. Et sa présence dans une station de ski a décuplé la colère.

Paul Pogba ne vit pas le retour rêvé à la Juve. Le milieu de terrain français n'a pas encore joué un seul match et a notamment dû faire face aux accusations de son frère Mathias. Forfait pour la Coupe du monde au Qatar, Pogba a eu le temps de se remettre d'aplomb pour un retour prévu début janvier 2023 avec la Juve. C'est du moins ce qu'espère Massimiliano Allegri, qui mise sur la présence de son joueur pour le choc contre Naples le 13 janvier. Pour le moment, Pogba peut profiter de quelques jours de coupure avec les fêtes de fin d'année. Et le champion du monde a décidé d'aller prendre l'air à la montagne. Certains ont même peur qu'il se soit risqué à faire du ski alors qu'il est encore convalescent.

Pogba, le comportement de trop

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

En tout cas, sur ses réseaux sociaux, Pogba ne s'est pas prié pour partager son périple du côté de la station huppée suisse de Saint-Moritz. De quoi agacer certains fans de la Juve, qui déplorent que le footballeur de 29 ans soit devenu plus influenceur que footballeur. Comme on peut le voir dans des commentaires rapportés par Calcio Mercato, les tifosi ne veulent rien laisser passer à la Pioche. « Je t'aime bien mais si tu vas skier, comment te remets-tu des blessures » ; « Va t'entraîner mon frère. Ton temps presse » ; « N'oublie pas, fais-toi encore mal » ; « Oui repose-toi, tu en as trop fait cette année » ou encore « Un bon influenceur pas un footballeur », se sont exprimés certains sur les réseaux sociaux. La tendance est claire, la patience des amoureux de la Juve est terminée et Paul Pogba va devoir prouver pas mal avant de les rassurer. S'il est arrivé en fin de contrat depuis Manchester United, le champion du monde 2018 touche néanmoins 8 millions d'euros par an à Turin. Pour le moment, aucune performance n'est venue justifier ces émoluments énormes pour un club dont les finances sont dans le rouge.