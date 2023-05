Naples ‍: Spalletti confirme qu'il prend une année de repos

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Champion d'Italie avec Naples, Luciano Spalletti ne défendra pas son titre. L'entraîneur italien a confirmé ce lundi qu'il ne sera pas sur banc du club napolitain la saison prochaine.

Agé de 64 ans, Luciano Spalletti a signé un exploit retentissant cette saison en emmenant le Napoli jusqu’au Scudetto, et jusqu’aux quarts de finale de la Ligue des champions. Mais deux ans après avoir rejoint le SSC Naples, Spalletti a décidé de se mettre un peu à l’écart du football, lui qui a été joueur avant de devenir entraîneur en 1994 au Empoli FC. Ce lundi, à l’occasion du colloque « Inside the Sport 2023, le marché des transferts entre business et passion », l’entraîneur a confirmé les propos d’Aurelio De Laurentiis concernant son départ pour une année sabbatique. « Parfois vous vous séparez parce qu’il y a trop d’amour et je ne suis plus en mesure de donner tout ce que Naples mérite. J’ai besoin de me reposer, je me sens fatigué. J’ai besoin de déconnecter un peu de ce métier. Je ne vais pas entraîner Naples ou un autre club, je vais rester au calme pendant un an », a confié Luciano Spalletti, devenu une véritable idole dans la capitale de la Campanie.